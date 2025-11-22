Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    22 Nov 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:41 PM IST

    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ്പോ’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്റ്റ് മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ്പോ’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി ഈ​സ്​​റ്റ്​ മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ്പോ’ സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി കേ​ര​ള മു​ന്‍ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍

    ഡോ. ​എ. അ​ബ്​​ദു​ല്‍ ഹ​ക്കിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​യും നൂ​ത​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക വി​പ്ല​വം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മൂ​ന്നാ​മ​ത് ‘നോ​ട്ടെ​ക് - നോ​ള​ജ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി എ​ക്സ്പോ’ റി​യാ​ദി​ലെ അ​സീ​സി​യ ഗ്രേ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    സ​യ​ൻ​സ് - ടെ​ക്നോ​ള​ജി പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ, ഡി.​ഐ.​വൈ ലാ​ബു​ക​ൾ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​രി​യ​ര്‍ ക്ലി​നി​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നോ​ട്ടെ​ക് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന വേ​ദി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്കും പു​റ​മെ റി​യാ​ദ്, ദ​മ്മാം, ഖോ​ബാ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്കൂ​ള്‍ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ നോ​ട്ടെ​ക്കി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​മ്പ​സു​ക​ൾ, വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​ജ്ഞാ​ന-​സാ​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ നോ​ട്ടെ​ക് എ​ക്സ​ല​ൻ​സി പു​ര​സ്കാ​രം അ​ല്‍ അ​ഹ്സ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി അ​പ്ലൈ​ഡ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ന്യൂ​ട്രി​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ചാ​ർ​ട്ടേ​ഡ് സ​യ​ന്റി​സ്റ്റു​മാ​യ ഡോ. ​ഗൗ​സ​ൽ അ​സം ഖാ​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. വെ​സ്റ്റ്​ ബം​ഗാ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം.

    സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഫാ​റൂ​ഖ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന മു​ന്‍ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍ ഡോ. ​എ. അ​ബ്​​ദു​ല്‍ ഹ​ക്കിം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ അ​ഹ്സ​നി നോ​ടെ​ക് സ​ന്ദേ​ശ​വും ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വി​ള​യൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്ക​ര്‍ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

