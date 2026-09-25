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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സി​റ്റി സോ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ജി​ദ്ദ സി​റ്റി സോ​ണി​െൻറ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ജി​ദ്ദ കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ വാ​ക്ക​ത്തോ​ണും ദി​നാ​ച​ര​ണ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​നി​മ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കൈ​വി​ടാ​തെ മു​ന്നേ​റു​ന്ന സൗ​ദി​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള സൗ​ദി, വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ​ടെ പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​വാ​സ​സ​മൂ​ഹം അ​തീ​വ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്നും മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​വു​മാ​ണ് ഈ ​രാ​ജ്യം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​തെ​ന്നും, ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ യു​ള്ള​വ​രു​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​കാ​ല മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ദി ന​ൽ​കി​യ ക​രു​ണ​യും പി​ന്തു​ണ​യും മ​ഹ​ത്ത​ര​മാ​ണെ​ന്നും സം​ഗ​മം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    കോ​ർ​ണി​ഷി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ക്ക​ത്തോ​ണും അ​നു​ബ​ന്ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ഖ​ലീ​ൽ കൊ​ള​പ്പു​റം, മ​ൻ​സൂ​ർ ചു​ണ്ട​മ്പ​റ്റ, റ​ഫീ​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യി, റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം, ഖാ​ജ സ​ഖാ​ഫി, സി​ദ്ധീ​ഖ് മു​സ്ലി​യാ​ർ, ആ​ഷി​ഖ് മാ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - RSC organized awalkathon in Jeddah
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