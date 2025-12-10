Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 2:33 PM IST

    ആര്‍.എസ്.സി ഹാഇൽ സോണ്‍ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് 26ന്

    ആര്‍.എസ്.സി ഹാഇൽ സോണ്‍ പ്രവാസി സാഹിത്യോത്സവ് 26ന്
    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി ഹാ​ഇ​ൽ സോ​ണ്‍ പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പോ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    ​ഹാ​ഇ​ൽ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി ഹാ​ഇ​ൽ സോ​ണ്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 15ാമ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ഈ ​മാ​സം 26-ന് ​ന​ട​ക്കും. ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി 80 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. യൂ​നി​റ്റ്, സെ​ക്ട​ര്‍ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​രാ​ണ് സോ​ണ്‍ ത​ല​ത്തി​ല്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. ബ​ഡ്സ്, കി​ഡ്സ്, പ്രൈ​മ​റി, ജൂ​നി​യ​ര്‍, സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി, സീ​നി​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 200ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​യോ​ഗം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹാ​ഇ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബ​ഷീ​ര്‍ സ​അ​ദി കി​ന്നി​ങ്ങാ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി ഹാ​ഇ​ൽ സോ​ണ്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ അ​സ്‌​ല​മി ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ഖ് വി​ള​യൂ​ര്‍ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ബ​ഷീ​ര്‍ ഹാ​ജി ന​ല്ല​ളം, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ താ​ഴെ ചൊ​വ്വ, നൗ​ഫ​ല്‍ പ​റ​ക്കു​ന്ന്, റ​ഹീം തി​രൂ​ര്‍, യൂ​നു​സ് ആ​റ​ളം, അ​ന​സ് ഫാ​ളി​ലി ചി​ല​ക്കൂ​ര്‍, മു​സ്ത​ഫ ബാ​ഖ​വി, അ​സീ​സ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പോ​സ്​​റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ എം.​ഡി നി​സാം അ​ലി പ​റ​ക്കോ​ട് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ആ​ര്‍.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ന​സ് അ​മാ​നി, മു​ജീ​ബ് ന​ഹ, അ​ബ്​​ദു​ല്‍ ഖാ​ദി​ര്‍ ജീ​ലാ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഹാ​ഇ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം റ​ഷാ​ദി നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ അ​സ്​​ല​മി ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ, ഫാ​യി​സ് സ​ഖാ​ഫി വെ​ണ്ണ​ക്കോ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. 30 വ​യ​സ്സി​ല്‍ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഹാ​ഇ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ പ​രി​ധി​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ 30 വ​യ​സ്സി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള സ്ത്രീ- ​പു​രു​ഷ​ന്മാ​ര്‍ക്കും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മു​ള്ള​ത്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 0571356386, 0551103548 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി അ​ബ്​​ദു​ല്‍ ഹ​മീ​ദ് സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ന്‍ മ​ദ​നി അ​ല്‍ക​ബ്, അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് മ​ദ​നി, അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം റ​ഷാ​ദി, മാ​നു ഹാ​ജി, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ന്‍ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി), ബ​ഷീ​ര്‍ സ​അ​ദി കി​ന്നി​ങ്ങാ​ര്‍ (ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), നൗ​ഫ​ല്‍ പ​റ​ക്കു​ന്ന് (ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), ബ​ഷീ​ര്‍ ഹാ​ജി ന​ല്ല​ളം (ഫി​നാ​ന്‍സ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം സ​അ​ദി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​സ്​​ല​മി ആ​റാ​ട്ടു​പു​ഴ (വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍), മു​സ​മ്മി​ൽ മാ​ഹീ​ൻ, റ​ഷീ​ഖ് വി​ള​യൂ​ർ (ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍), അ​ഫ്സ​ൽ കാ​യം​കു​ളം, അ​ബ്​​ദു​റ​ഹീം കാ​യം​കു​ളം (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റേ​ഴ്സ്) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

