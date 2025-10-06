Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightആ​ർ.​എ​സ്.​സി എ.​ഐ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 8:43 AM IST

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി എ.​ഐ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി എ.​ഐ പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി പ്ര​ചോ​ദ​ന പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് 'ഇ​ഗ്നി​റ്റി​ങ് സ്പാ​ർ​ക്' ൽ ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വി​ൽ മു​ര​ടി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന ഇ​ളം ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ബു​ദ്ധി​യെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട മേ​ഖ​ല​ക​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി പ​ഠ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 'ഇ​ഗ്നി​റ്റി​ങ് സ്പാ​ർ​ക്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ രി​സാ​ല സ്റ്റ​ഡി സ​ർ​ക്കി​ൾ (ആ​ർ.​എ​സ്.​സി) ജു​ബൈ​ൽ സോ​ൺ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വേ​ദി.

    മു​ൻ ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഫ​ൽ ചി​റ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ക​രി​യ​ർ ട്രെ​യ്ന​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്സ​ൽ സ​ഫ്വാ​ൻ പ്ര​ധാ​ന ക്ലാ​സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ കൊ​ടി​ഞ്ഞി, മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ ക​ള​രാ​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ല് മു​ത​ൽ പ​ത്തു​വ​രെ ക്ലാ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ൽ​മാ​ൻ നി​ല​മ്പൂ​ർ, റം​ജു റ​ഹ്മാ​ൻ, ജ​വാ​ദ് പൂ​നൂ​ർ, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഫ​ഹീം ചാ​വ​ക്കാ​ട് ആ​മു​ഖ​വും സ്വാ​ലി​ഹ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsstudy camprscAI ​​
    News Summary - RSC AI Study Camp
    Similar News
    Next Story
    X