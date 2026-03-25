    Saudi Arabia
    date_range 25 March 2026 12:42 PM IST
    date_range 25 March 2026 12:42 PM IST

    ദവാദ്മി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറിൽ റോയൽസ് ദവാദ്മിക്ക് കിരീടം

    ദവാദ്മി കെ.എം.സി.സി ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറിൽ റോയൽസ് ദവാദ്മിക്ക് കിരീടം
    ദ​വാ​ദ്മി കെ.​എം.​സി.​സി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റോ​യ​ൽ​സ് ദ​വാ​ദ്മി ടീം ​ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ​ദ​വാ​ദ്മി: പെ​രു​ന്നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദ​വാ​ദ്മി കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​വും ആ​വേ​ശ​വും പ​ക​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ​

    വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ റോ​യ​ൽ​സ് ദ​വാ​ദ്മി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ആ​സാ​ദ് ഇ​ല​വ​ൻ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ക​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഊ​ഫ് ഹു​ദ​വി ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​നും മാ​ന​സി​ക ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഈ ​കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം മാ​റി. ​

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ക്കി​ർ, ഷെ​ഫീ​ഖ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ചി​ട്ട​യാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ​വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് ക​പ്പി​നു​മു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ച​മ്ര​വ​ട്ടം ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:kmcccricket tournamentDavadmi
    News Summary - Royals Davadmi win the Davadmi KMCC Cricket Tournament
