Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Feb 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    1 Feb 2026 7:42 AM IST

    റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി

    റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി
    നാ​ഫി കു​പ്പ​ന​ത്ത് (പ്ര​സി.),അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് ക​രു​മാ​ര (ജ​ന. സെ​ക്ര.),സി.​ടി ഇ​ബ്രാ​ഹിം (ട്ര​ഷ.)

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബാ​യ റോ​യ​ൽ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ജി​ദ്ദ ഹ​രാ​സാ​ത്ത് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡിയാണ്​ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. റോ​യ​ൽ എ​ഫ്സി ക്ല​ബ്ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: നാ​ഫി കു​പ്പ​ന​ത്ത് (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ് ക​രു​മാ​ര (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സി.​ടി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം (ട്ര​ഷ​), മ​ൻ​സൂ​ർ ചെ​മ്പ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം പ​റ​മ്പി​ൽ, ടി.​പി. അ​ർ​ഷാ​ദ് (ജോ​. സെ​ക്ര​.), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​റ​ഫാ​ത് (അ​സി. ട്ര​ഷ​), അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​ഹൈ​മി​ൻ, ഹാ​ഷിം, അ​നീ​ഷ് (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി), റ​ഷാ​ദ് ക​രു​മാ​ര, ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ നെ​ച്ചി​കാ​ട്ടി​ൽ, മ​ഹ്​​മൂ​ദ്, ന​സീ​ൽ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, ന​വാ​സ്, റെ​നീ​ഷ്, റ​ഥാ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ പ​ടി​ക്ക​ത്തോ​ടി​ക, ബാ​യി​സ് പാ​റ​യി​ൽ, ശി​ഹാ​ബ് ചു​ണ്ട​ക്കാ​ട​ൻ, ഡാ​നി​ഷ്, ബാ​ദു​ഷ, ഹാ​ഷിം മു​സ്ത​ഫ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    TAGS:Saudi Newsnew committeeROYAL FCgulf news malayalam
    News Summary - Royal FC has a new committee
