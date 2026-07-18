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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 July 2026 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 9:25 AM IST

    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ റോ​സ് വ​സ​ന്തം; മ​ദീ​ന​യി​ൽ സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ്

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    മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലെ റോ​സ് വ​സ​ന്തം; മ​ദീ​ന​യി​ൽ സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് പു​ത്ത​ൻ ഉ​ണ​ർ​വ്
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    മ​ദീ​ന​യി​ലെ തോ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​സാ പു​ഷ്​​പ​ങ്ങ​ൾ വി​രി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ

    മ​ദീ​ന: പു​ല​ർ​കാ​ല മ​ഞ്ഞി​െൻറ വ​ന്യ​ത​യി​ലേ​ക്ക് മ​ദീ​ന​യി​ലെ കാ​ർ​ഷി​ക ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ​രു​ന്ന​ത് റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വ​ശ്യ​മാ​യ സു​ഗ​ന്ധ​വു​മാ​യാ​ണ്. മ​ദീ​ന​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ വീ​ണ്ടും റോ​സ് വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​തോ​ടെ, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ വ്യ​വ​സാ​യ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. കേ​വ​ല​മൊ​രു കൃ​ഷി​ക്ക​പ്പു​റം, മ​ദീ​ന​യു​ടെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ കാ​ർ​ഷി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു കാ​ഴ്ച്ചാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​സാ​പ്പൂ​ക്ക​ളി​ലെ സു​ഗ​ന്ധ​തൈ​ല​ത്തി​െൻറ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഒ​ട്ടും ചോ​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ക​ർ​ഷ​ക​ർ അ​തീ​വ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ണ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ശ​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ്, പു​ല​ർ​ച്ചെ ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ൾ വി​ള​വെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​ത്.

    മ​ണ്ണ് ഒ​രു​ക്ക​ൽ, ന​ന​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​കാ​ല​ത്തെ ഈ ​വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി കൈ​മാ​റി​വ​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ത​നി​മ​യും ഇ​ന്നും ഇ​വി​ടു​ത്തെ ക​ർ​ഷ​ക​ർ നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ന്നു. വി​ള​വെ​ടു​ത്ത പൂ​ക്ക​ൾ ഒ​ട്ടും സ​മ​യം ക​ള​യാ​തെ നേ​രി​ട്ട് ഡി​സ്റ്റി​ലേ​ഷ​ൻ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യ അ​റി​വു​ക​ളും ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ലോ​കോ​ത്ത​ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ 'ഡ​മാ​സ്ക​സ് റോ​സ്' (ഡ​മാ​സ്കി​ൻ റോ​സ്) ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് മ​ദീ​ന​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​വ പൂ​ത്തു​ല​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​ത് ഇ​തി​െൻറ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന-​നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളെ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ർ​ഷ​ക​ർ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    സ​മീ​പ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ശ​ക്ത​മാ​യ പി​ന്തു​ണ മ​ദീ​ന റോ​സി​െൻറ വി​പ​ണി മൂ​ല്യം ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഗോ​ള സ്വീ​കാ​ര്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി.

    നി​ല​വി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മ​ദീ​ന റോ​സ് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. മ​ദീ​ന​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് റോ​സ് കൃ​ഷി​യു​ടെ ഭം​ഗി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നും, പൂ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സു​ഗ​ന്ധ​തൈ​ലം വേ​ർ​തി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​റി​യാ​നും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ഓ​രോ സീ​സ​ണി​ലും പു​തു​മ​യാ​ർ​ന്ന സു​ഗ​ന്ധ​ത്തോ​ടെ, മ​ദീ​ന​യു​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തി​െൻറ​യും ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഈ ​റോ​സ് വ​സ​ന്തം ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Rose spring in the desert; new vigor for the perfume industry in Medina
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