Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightട്രം​പി​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 10:45 AM IST

    ട്രം​പി​െൻറ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യി റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്ക്​ വൈ​റ്റ്​ ഹൗ​സി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വി​രു​ന്ന്​
    ട്രം​പി​െൻറ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യി റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ​യും
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന് യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ൽ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ

    റി​യാ​ദ്​: യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ത്താ​ഴ​വി​രു​ന്നി​ൽ അ​തി​ഥി​യാ​യി പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ താ​ര​വും സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ൽ​ന​സ്​​ർ ക്ല​ബ്​ ക്യാ​പ്​​റ്റ​നു​മാ​യ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ. സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന് ഒ​രു​ക്കി​യ വി​രു​ന്നി​ലാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത അ​തി​ഥി​യാ​യി റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ എ​ത്തി​യ​ത്. വി​രു​ന്നി​ലേ​ക്ക് പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​താ​രം എ​ത്തു​മെ​ന്ന് അ​ഭ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ഞ്ച് ത​വ​ണ ബാ​ല​ൺ ഡി ​ഓ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ ത​െൻറ വി​രു​ന്നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ട്രം​പ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ത​െൻറ ഇ​ള​യ മ​ക​ൻ ബാ​രോ​ൺ ക്രി​സ്റ്റ്യാ​നോ​യു​ടെ ക​ടു​ത്ത ആ​​രാ​ധ​ക​നാ​ണെ​ന്നും ട്രം​പ് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ​യെ നേ​രി​ട്ടു​കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ മ​ക​ന് വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും ട്രം​പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും സ​മീ​പ​ത്താ​യാ​ണ് റൊ​ണോ​ൾ​ഡോ​ക്കും ഇ​രി​പ്പി​ട​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​പ്പി​ൾ സി.​ഇ.​ഒ ടിം ​കു​ക്, ടെ​സ്‍ല സ്ഥാ​പ​ക​ൻ ഇ​ലോ​ൺ മ​സ്ക് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഫി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജി​യാ​നി ഇ​ൻ​ഫാ​ൻ​റി​നോ, ​ഷെ​വ്റ​ൺ ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മൈ​ക് വി​ർ​ത്, ബ്ലാ​ക് സ്​​റ്റോ​ൺ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​ൻ സ്​​റ്റീ​ഫ​ൻ ഷെ​വ​ർ​മാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ​ മോ​ട്ടോ​ഴ്സ് സി.​ഇ.​ഒ മേ​രി ബാ​ര, ഫോ​ഡ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ല്യം ക്ലേ ​ഫോ​ഡ്, യു.​എ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജെ.​ഡി വാ​ൻ​സ്, ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    യു.​എ​സും മെ​ക്സി​കോ​യും കാ​ന​ഡ​യും ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പാ​യി​രി​ക്കും ത​െൻറ ക​രി​യ​റി​ലെ അ​വ​സാ​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​​ന്റെ​ന്ന് ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 2014 ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ലാ​ണ് ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ അ​വ​സാ​ന​മാ​യി അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ മ​ണ്ണി​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത്. റ​യ​ൽ മ​​ഡ്രി​ഡ്-​മാ​ഞ്ച​സ്​​റ്റ​ർ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ക്രി​സ്​​റ്റ്യാ​നോ റൊ​ണാ​ൾ​ഡോ യു.​എ​സി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ronaldogulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Ronaldo is also a guest at Trump's gala
    Similar News
    Next Story
    X