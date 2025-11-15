Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 7:18 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 7:18 PM IST

    സൗദി വ്യോമ, നാവിക, കര കവാടങ്ങളിൽ തീർഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ റോബോട്ട്

    പാസ്​പോർട്ട് വകുപ്പാണ് മൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ട് ഒരുക്കുന്നത്
    സൗദി വ്യോമ, നാവിക, കര കവാടങ്ങളിൽ തീർഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ റോബോട്ട്
    തീർഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുക്കുന്ന റോബോട്ട്

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: രാജ്യത്തെ എയർപ്പോർട്ടുകളിലും തുറമുഖങ്ങളിലും കരമാർഗമുള്ള പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലും തീർഥാടകരെ വരവേൽക്കാൻ റോബോട്ടുകൾ ഒരുക്കുന്നു. മൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെയാണ് സൗദി പാസ്​പോർട്ട് വകുപ്പ് സജ്ജമാക്കുന്നത്. ജിദ്ദയിൽ ബുധനാഴ്ച സമാപിച്ച ‘മക്കയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിലേക്ക്’ എന്ന ശീർഷകത്തിലെ ഹജ്ജ്, ഉംറ സമ്മേളനത്തിലും പ്രദർശനത്തിലും പസ്​പോർട്ട് വകുപ്പ് ഈ റോബോട്ടുകളെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.​​

    പ്രദർശനത്തിൽ പാസ്​പോർട്ട് വകുപ്പ് എടുത്തുകാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സേവനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ‘റോബോട്ട്’ ഉപകരണം. മൂന്ന് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണിത്. പ്രവേശന കവാടങ്ങളിലെ പാസ്‌പോർട്ട് കൗണ്ടറുകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനം നൽകാനും സഹായിക്കാനും മാർഗനിർദേശം നൽകാനും ഈ റോബോട്ടിന്​ കഴിയുമെന്നും പാസ്‌പോർട്ട് വക്താവ് മേജർ നാസർ അൽഉതൈബി പറഞ്ഞു.

    ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ ഉപകരണവും ജിദ്ദയിലെ ഹജ്ജ്​ ഉംറ മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ നിരവധി അന്താരാഷ്​ട്ര പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ യാത്രക്കാർക്ക് രാജ്യത്തി​ന്റെ പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ ടൂറിസ്​റ്റ്​ വിസ ലഭിക്കാൻ ഈ ഉപകരണം സഹായിക്കും. ഇത് പാസ്‌പോർട്ട് സംവിധാനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വക്താവ് സൂചിപ്പിച്ചു.

    TAGS:pilgrimsSaudi NewsRobots to HelpSaudi Passport Department
