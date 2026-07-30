Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദിൽനിന്ന് അൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 July 2026 5:36 PM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 5:36 PM IST

    റിയാദിൽനിന്ന് അൽ ഖസീമിലേക്ക് നാല് വഴികൾ: യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി റോഡ്സ് അതോറിറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദിൽനിന്ന് അൽ ഖസീമിലേക്ക് നാല് വഴികൾ: യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി റോഡ്സ് അതോറിറ്റി
    cancel

    റിയാദ്: സൗദിയിലെ പ്രമുഖ വിനോദസഞ്ചാര-കാർഷിക കേന്ദ്രമായ അൽ ഖസീമിലേക്ക് റിയാദിൽനിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കായി നാല് പ്രധാന പാതകൾ സൗദി റോഡ്സ് ജനറൽ അതോറിറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തി. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കൊട്ടാരങ്ങളും വിശാലമായ കൃഷിയിടങ്ങളും നേരിട്ടറിയാൻ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുകയാണ് ഇതി​െൻറ ലക്ഷ്യം.

    യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ദൂരവും സമയവുമുള്ള വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എത്താവുന്ന ഒന്നാം പാത റിയാദിൽനിന്ന് ആരംഭിച്ച് അൽ മജ്മഅഃ വഴിയാണ് അൽ ഖസീമിലെത്തുന്നത്. 342 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ യാത്രക്ക് മൂന്നര മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. ദറഇയ, ഹുറൈമില, ശഖ്‌റ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാതക്ക് 394 കിലോമീറ്റർ ദൂരവും നാല്​ മണിക്കൂർ യാത്രാസമയവുമാണുള്ളത്.

    മൂന്നാമത്തെ പാത മുസാഹ്​മിയ, ദുർമ, ശഖ്‌റ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. 397 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്രക്കും നാല്​ മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും. നാലാമത്തെ പാത അൽ ഖുവയ്യിയ, അൽ മുഹമ്മദിയ, സാജിർ വഴി കടന്നുപോകുന്നതാണ്. 691 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ വലിയ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏകദേശം ആറ്​ മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും.

    സൗദിയുടെ വടക്കൻ-മധ്യ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അൽ ഖസീം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാർഷിക മേഖലകളിലൊന്നാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഈത്തപ്പഴ വിപണിയും അൽ ഖസീമിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പുതിയ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മേഖലയുടെ വിനോദസഞ്ചാര-സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ ഊർജ്ജമേകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewstravelsSaudi ArabiaGeneral Roads Authority
    News Summary - റിയാദിൽനിന്ന് അൽ ഖസീമിലേക്ക് നാല് വഴികൾ
    Similar News
    Next Story
    X