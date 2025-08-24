Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 6:25 AM IST

    റി​യാ​ദ് ദ​മ്മാം ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ മ​രി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ് ദ​മ്മാം ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ടം; ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ മ​രി​ച്ചു
    ദ​മ്മാം: റി​യാ​ദ് ദ​മ്മാം ഹൈ​വേ​യി​ല്‍ ഉ​റൈ​റ​ക്ക​ടു​ത്തു​ണ്ടാ​യ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ദ്രാ​സ് സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​സി​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (35), ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് സ്വ​ദേ​ശി ഷ​ഹ​ബാ​സ് മ​ഹ്ജൂ​ബ് അ​ലി ഷൈ​ഖ് (34) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ര്‍ ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ര്‍ റോ​ഡ് എ​സ്ക​വേ​റ്റ​റി​ന് പി​ന്നി​ലി​ടി​ച്ചാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. ഇ​രു​വ​രും അ​പ​ക​ട സ്ഥ​ല​ത്ത് വെ​ച്ച് ത​ന്നെ മ​രി​ച്ചു. ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ എ​ൻ​ജി​നി​യ​ര്‍മാ​രാ​യ ഇ​രു​വ​രും ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ല്‍ കോ​ണ്‍ട്രാ​ക്ടിം​ഗ് ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ല്‍കോ​ബാ​ര്‍ തു​ക്ബ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി. വെ​ല്‍ഫ​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഹു​സൈ​ന്‍ നി​ല​മ്പൂ​രി​ന്‍റെ​യും നാ​സ​ര്‍ പാ​റ​ക്ക​ട​വി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി​വ​രു​ന്നു.

    News Summary - Road accident on Riyadh-Dammam highway; Indians overturn the runt
