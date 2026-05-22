മോഹൻലാലിെൻറ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച് റിയാദിലെ ‘ലാൽ കെയേഴ്സ്’text_fields
റിയാദ്: മലയാളത്തിെൻറ പ്രിയനടൻ മോഹൻലാലിെൻറ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ‘ലാൽ കെയേഴ്സ് സൗദി അറേബ്യ’ റിയാദ് റീജ്യെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ ‘ദൃശ്യം 3’ സ്പെഷ്യൽ ഫാൻസ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു. റിയാദ് അൽ ഖസർ മാളിലെ വോക്സ് തിയേറ്ററിലാണ് മോഹൻലാൽ ഫാൻസിനായി പ്രത്യേക പ്രദർശനം ഒരുക്കിയത്.
റിലീസ് ദിനത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ രണ്ട് ഷോകളാണ് തിയേറ്ററിൽ അരങ്ങേറിയത്. രാവിലെ 5.30-നും രാത്രി ഒമ്പതിനും നടന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ കാണാൻ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ലാൽ കെയേഴ്സ് റിയാദ് റീജനൽ സെക്രട്ടറി വിനു, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സന്തോഷ്, ജിതിൻ, ലജിൽ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് കേക്ക് മുറിച്ചും ആശംസകൾ നേർന്നും പ്രിയതാരത്തിെൻറ ജന്മദിനം ആരാധകർ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി. മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളോടെ തിയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുന്ന ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ പുതിയ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. റിയാദിന് പുറമെ ജിദ്ദ, ദമ്മാം തുടങ്ങിയ സൗദിയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലും ലാൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ വിപുലമായ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫോട്ടോ: ‘ലാൽ കെയേഴ്സ് സൗദി അറേബ്യ’ റിയാദ് റീജ്യൻ മോഹൻലാലിെൻറ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register