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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Aug 2026 5:32 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2026 5:40 PM IST

    ശബ്​ദകോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ ഇനി വിമാനം കയറാം; റിയാദ് വിമാനത്താവളം ഇന്ന്​ മുതൽ ‘സൈലന്റ്​ മോഡിൽ'

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    ശബ്​ദകോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ ഇനി വിമാനം കയറാം; റിയാദ് വിമാനത്താവളം ഇന്ന്​ മുതൽ ‘സൈലന്റ്​ മോഡിൽ
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    റിയാദ്​ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളം

    റിയാദ്: വിമാനത്താവളത്തിലെ നിരന്തരമായ അറിയിപ്പുകളും ശബ്​ദകോലാഹലങ്ങളും ഒഴിവാക്കി യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ശാന്തവും സമാധാനപരവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനായി റിയാദിലെ കിങ് ഖാലിദ് അന്താരാഷ്​ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ‘സൈലൻറ്​ എയർപോർട്ട്’ (ശബ്​ദരഹിത വിമാനത്താവളം) പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം അന്താരാഷ്​ട്ര ടെർമിനൽ 5-ലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.

    വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലെ ബഹളം കുറയ്ക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി ഇനി മുതൽ ഉച്ചഭാഷിണിയിലൂടെയുള്ള പൊതു അനൗൺസ്‌മെൻറുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. വിമാനങ്ങളുടെ സമയവും മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങളും ബോർഡിങ് ഗേറ്റുകൾക്ക് സമീപം മാത്രമായി ചുരുക്കും. ഇതിന് പകരമായി യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളിലൂടെയും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴിയുമാണ് ലഭ്യമാക്കുക.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലോകോത്തര വ്യോമയാന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതി​െൻറയും, വിമാനത്താവള സേവനങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതി​െൻറയും ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ നടപടിയെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    വികസന കുതിപ്പിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പുരോഗതി കൈവരിച്ച വിമാനത്താവളത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം അടുത്തിടെ കിങ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, പ്രതിവർഷം മൂന്ന്​ കോടി മുതൽ നാല്​ കോടി വരെ യാത്രക്കാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവളമായും ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    നിലവിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 100 വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 14-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള കിങ് ഖാലിദ് എയർപോർട്ട്, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


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    TAGS:king khalid international airportRiyadh AirportRiyadh terminal 5
    News Summary - Riyadh's King Khalid International Airport Launches 'Silent Airport' Project
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