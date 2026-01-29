Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    29 Jan 2026 6:13 PM IST
    date_range 29 Jan 2026 6:13 PM IST

    ഒരു ചരിത്രസ്മാരകത്തിന് വിട: 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള റിയാദിലെ തുമാമ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കുന്നു

    ഒരു ചരിത്രസ്മാരകത്തിന് വിട: 30 വർഷം പഴക്കമുള്ള റിയാദിലെ തുമാമ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കുന്നു
    തുമാമ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 

    റിയാദ്: പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരേട് അവസാനിക്കുന്നു. റിയാദ്​ നഗര പ്രാന്തത്തിലെ തുമാമ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി നിലനിന്നിരുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ തുമാമ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ തുടങ്ങി. 30 വർഷത്തോളമായി യാത്രക്കാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും ഒരു പ്രധാന അടയാളമായിരുന്ന ഈ പാലം, നഗരത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ആധുനികവത്കരിക്കുന്നതിനും ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ നീക്കത്തി​ന്റെ ഭാഗമായാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്.

    പകരം വരുന്ന തുമാമ റോഡ്​ വികസന പദ്ധതിയുടെ മാതൃക

    ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും പ്രധാന പാതകളിലെ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ്​ പാലം പൊളിച്ചുനീക്കൽ. രാജ്യത്തി​ന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നഗരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പാലം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ പലർക്കും ഗൃഹാതുരത്വം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ റോഡ് ഡിസൈൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുഗമവും കാര്യക്ഷമവുമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

