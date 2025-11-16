Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 16 Nov 2025 8:12 PM IST
    പുതിയ ലുക്കിൽ റിയാദ് മൃഗശാല നവംബർ 20 മുതൽ വീണ്ടും

    • ആറ് വ്യത്യസ്​ത ലോകങ്ങളിൽ 1600 മൃഗങ്ങൾ
    • നവീകരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായാണ്​ മാസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ അടച്ചിട്ടത്​
    പുതിയ ലുക്കിൽ റിയാദ് മൃഗശാല നവംബർ 20 മുതൽ വീണ്ടും
    റിയാദ്: നവീകരണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി​ മാസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ അടച്ചിട്ട റിയാദ് മൃഗശാല പുതിയ രൂപത്തിൽ ആറ് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളും 1600 മൃഗങ്ങളുമായി വീണ്ടും തുറക്കുന്നതായി പൊതുവിനോദ അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ തുർക്കി ആലുശൈഖ് അറിയിച്ചു. ‘റിയാദ് സീസൺ 2025’ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി നവംബർ 20 മുതലാണ്​ പ്രവേശനം പുനരാരംഭിക്കുന്നത്​.

    നിശ്ചിത ലിങ്ക് വഴി ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്നും ആലുശൈഖ് പറഞ്ഞു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ വളർത്തുന്നതിനും വന്യജീവി പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ വന്യജീവി വികസന കേന്ദ്രത്തി​ന്റെ സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റിയാദ് മൃഗശാല. തുടർച്ചയായ വികസനത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിയാദ് മൃഗശാല റിയാദിലെ മലസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

    റിയാദ് സീസണി​ന്റെ ഭാഗമായി മൃഗശാല വികസിപ്പിക്കുകയും ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സന്ദർശകർക്ക് വന്യജീവികളെ നേരിൽ കണ്ട്​ ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് മൃഗശാല വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്​. മൃഗശാല തുറക്കുന്നതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ചില മൃഗങ്ങളെ കാണാനും അവയുമായി ഇടപഴകാനും കഴിയുന്ന അതുല്യമായ വിനോദ നിമിഷങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

