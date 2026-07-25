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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 July 2026 6:21 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 6:21 PM IST

    റിയാദിലെ തുമാമ - ഉലയ്യ ഇൻറർസെക്ഷൻ മേൽപ്പാലം: പകുതി നിർമാണം പൂർത്തിയായി

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    റിയാദിലെ തുമാമ - ഉലയ്യ ഇൻറർസെക്ഷൻ മേൽപ്പാലം: പകുതി നിർമാണം പൂർത്തിയായി
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    റിയാദ്: തലസ്ഥാനത്തെ ഗതാഗത ശൃംഖലയുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന പ്രധാന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ തുമാമ റോഡ് - ഉലയ്യ സ്ട്രീറ്റ് ഇൻറർസെക്ഷൻ മേൽപ്പാലത്തി​െൻറ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 50 ശതമാനത്തിലേറെ പൂർത്തിയായതായി റിയാദ് സിറ്റി റോയൽ കമീഷൻ അറിയിച്ചു. തുമാമ റോഡ് വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നത്.

    മേൽപ്പാലത്തി​െൻറ പ്രധാന അടിത്തറകൾ, കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമാണവും സ്ട്രക്ചറൽ ഘടനയുടെ അസംബ്ലിങ് ജോലികളും ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തുമാമ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടാത്ത രീതിയിലാണ് നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും മൂന്ന് പ്രധാന ലെയ്നുകൾ വീതമുള്ള ഈ മേൽപ്പാലം പൂർണസജ്ജമാകുന്നതോടെ, പ്രതിദിനം ഈ പാതയിലൂടെ ഏകദേശം 2,00,000 വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകും.

    റിയാദ് നഗരത്തി​െൻറ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി റിയാദ് സിറ്റി റോയൽ കമീഷൻ തുടക്കമിട്ടതാണ് ‘റിയാദ് റിങ്​ റോഡ്, പ്രധാന പാത വികസന പദ്ധതി.’ തലസ്ഥാനത്തെ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള റോഡ് ശൃംഖലയുടെ വികസനവും നിർമാണവുമാണ് ഇതിലൂടെ നടപ്പാക്കുന്നത്.

    നഗര നിവാസികൾക്കും സന്ദർശകർക്കും ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ സുസ്ഥിരവും സമഗ്രവുമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് ഇതി​െൻറ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഗതാഗത അടിസ്ഥാനസൗകര്യ മേഖലയിൽ മികച്ച നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ കമീഷൻ ഇതിലൂടെ മുന്നേറുന്നു.

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    TAGS:RiyadhflyoverConstruction work
    News Summary - Riyadh's Thumamah - Olaya Intersection flyover: Half of construction completed
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