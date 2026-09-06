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    റിയാദിലെ തുമാമ റോഡ് പാലം നിർമാണം 85 ശതമാനം പൂർത്തിയായി

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    റിയാദിലെ തുമാമ റോഡ് പാലം നിർമാണം 85 ശതമാനം പൂർത്തിയായി
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    റിയാദിലെ തുമാമ റോഡ് പാലം നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു

    റിയാദ്: റിയാദ്​ നഗരത്തി​െൻറ കിഴക്കുഭാഗത്തെ അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റോഡ് ജങ്ഷനിലെ തുമാമ റോഡ് പാലത്തി​െൻറ നിർമാണ പുരോഗതി 85 ശതമാനത്തിലെത്തിയതായി റോയൽ കമീഷൻ ഫോർ റിയാദ് സിറ്റി (ആർ.സി.ആർ.സി) വ്യക്തമാക്കി. റിയാദിലെ പ്രധാന പാതകളിലെ ഗതാഗതക്ഷമതയും റോഡ് സംവിധാനങ്ങളുടെ പരസ്പര ബന്ധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

    നഗരത്തിലെ റിങ് റോഡുകളുടെയും മറ്റ് പ്രധാന പാതകളുടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി റോയൽ കമീഷൻ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന സമഗ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തുമാമ റോഡ് പാലത്തി​െൻറ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ റിയാദിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ സുഗമമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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    News Summary - Construction of Thumamah Road bridge in Riyadh reaches 85 percent completion
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