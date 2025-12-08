റിയാദ് ടാക്കീസ് പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശനംtext_fields
റിയാദ്: കലാസാംസ്കാരിക സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയായ റിയാദ് ടാക്കീസ് അറബ്കോ കാർഗോയുടെ സഹകരണത്തോടെ പുറത്തിറക്കിയ പുതുവർഷ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
റിയാദ് സുലൈ അറബ്കോ കാർഗോയുടെ ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അറബ്കോ എം.ഡി രാമചന്ദ്രൻ റിയാദ് ടാക്കീസ് പ്രസിഡന്റ് റിജോഷ് കടലുണ്ടിക്ക് കൈമാറി കലണ്ടർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. റിയാദ് ടാക്കീസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹരി കായംകുളം, സെക്രട്ടറി അനസ് വള്ളികുന്നം, ട്രഷറർ സോണി ജോസഫ്, കോഓഡിനേറ്റർ ഷൈജു പച്ച, മൂസ (അറബ്കോ) എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ സജീർ സമദ്, സാജിദ് നൂറനാട്, സിജു ബഷീർ, എൽദോ വയനാട്, ഉമറലി അക്ബർ, പ്രദീപ് കിച്ചു, അൻവർ സാദത്ത്, സിറാജുദ്ദീൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
