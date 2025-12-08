Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:39 AM IST

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് അ​റ​ബ്‌​കോ കാ​ർ​ഗോ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    റി​യാ​ദ്​ സു​ലൈ അ​റ​ബ്കോ കാ​ർ​ഗോ​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​റ​ബ്കോ എം.​ഡി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി​ക്ക് കൈ​മാ​റി ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷൈ​ജു പ​ച്ച, മൂ​സ (അ​റ​ബ്കോ) എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, സാ​ജി​ദ് നൂ​റ​നാ​ട്, സി​ജു ബ​ഷീ​ർ, എ​ൽ​ദോ വ​യ​നാ​ട്, ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്ബ​ർ, പ്ര​ദീ​പ് കി​ച്ചു, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, സി​റാ​ജു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

