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    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്

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    സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്
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    റി​യാ​ദ്: അ​നേ​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ണ​ലാ​യ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​വും ന​ന്ദി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് 96-ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ​ദി​നം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കി​സിെൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ല​സ് കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല പാ​ര്‍ക്കി​ന് സ​മീ​പം ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കി​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പേ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ല​ഡു, പാ​യ​സം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഉ​പ​ദേ​ശ​സ​മി​തി അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി.​ജെ. ന​സ​റു​ദീ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ന​വാ​സ് ഒ​പ്പീ​സ്, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍, ഷൈ​ജു പ​ച്ച, സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം, അ​സ്‌​ലം പാ​ല​ത്ത്, ദി​ലീ​പ് ഫ​ഹ​ദ്, ബ​ഷീ​ർ ക​രോ​ളം, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, ശ​രീ​ഖ് തൈ​ക്ക​ണ്ടി, ഗോ​പ​ൻ കൊ​ല്ലം, നൗ​ഷാ​ദ്, ഷ​മീ​ർ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​സീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ ത​മ്പു​രു, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, സു​നി​ൽ ബാ​ബു എ​ട​വ​ണ്ണ, ഇ.​കെ. ലു​ബൈ​ബ്, സി​ജു ബ​ഷീ​ര്‍, നി​സാ​ര്‍ പ​ള്ളി​ക്ക​ശേ​രി​ൽ, അ​ന്‍വ​ര്‍ യൂ​നി​സ്, പ്ര​ദീ​പ് കി​ച്ചു, നൗ​ഷാ​ദ് പ​ള്ള​ത്ത്, സാ​ജി​ത്ത് നൂ​റ​നാ​ട്, ഉ​മ​റ​ലി അ​ക്‌​ബ​ർ, ഷം​നാ​ദ് കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ, സാ​പ്പി ഹു​സൈ​ന്‍, ക​ബീ​ര്‍ പ​ട്ടാ​മ്പി, ഉ​ദു​മ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ച്ചു, ഷ​ഫീ​ഖ് വ​ലി​യ, ജോ​ണി തോ​മ​സ്, ഷ​ഹ​നാ​സ്, ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ജ​സ്റ്റി​ൻ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് പു​ന​ലൂ​ർ, ജി​ബി​ൻ സ​മ​ദ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​ൻ​സീ​ർ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, പ്ര​മോ​ദ് ഗം​ഗാ​ധ​ര​ൻ, സു​ൽ​ഫി കൊ​ച്ചു, വി​ജ​യ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, ന​വീ​ൻ ഷി​നു, അ​ല​ന്‍ ജോ​ര്‍ജ്, പ്ര​സീ​ദ് തൈ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ആ​ഷി​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഹ​ബീ​ബ്, മു​ക്താ​ര്‍, ഷി​റാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, കെ.​ടി. ക​രീം, ഷൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Riyadh Talkies celebrates Saudi National Day on a grand scale
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