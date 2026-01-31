Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 3:10 PM IST

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്

    റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ്
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്​ ദി​നം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 77ാമ​ത് റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​നം റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​ലാ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ഹ​റാ​ജ് അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷൈ​ജു പ​ച്ച​യു​ടെ ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ കാ​യം​കു​ളം ച​ട​ങ്ങി​ൽ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ൻ സ​ജി ത​ന്നി​കൊ​ത്ത്, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സ​ലാം ടി.​വി.​എ​സ്, ഫാ​റൂ​ഖ് കൊ​വ​ൽ, റി​ജോ​ഷ് ക​ട​ലു​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് മ​ധു​ര​വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി.

    1950 ജ​നു​വ​രി 26ന് ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​െൻറ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. മ​തേ​ത​ര ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പ്പി​നാ​യി പോ​രാ​ടി​യ ധീ​ര​ന്മാ​രെ​യും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി​ക​ളെ​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​ര​വോ​ടെ സ്മ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന മൗ​ലി​കാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​െൻറ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സോ​ണി ജോ​സ​ഫ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് റ​മീ​സ് ഫോ​ൺ ഹൗ​സ്, ജു​നൈ​ദ് ഫേ​വ​റി​റ്റ്, എ​ൽ​ദോ വ​യ​നാ​ട്, സ​ജീ​ർ സ​മ​ദ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് ഇ​ടു​ക്കി, സി​ജു ബ​ഷീ​ർ, ര​തീ​ഷ് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ബാ​ബു ക​ണ്ണോ​ത്, ജം​ഷി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ബെ​ൻ​ജി ജോ​ൺ, ഹു​സൈ​ൻ ശാ​ഫി, അ​സ്‌​ക​ർ, അ​സി​ഫ് ത​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​മോ​ദ്, സൈ​താ​ലി, സൈ​ദു മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

