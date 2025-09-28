Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 28 Sept 2025 7:37 AM IST
    date_range 28 Sept 2025 7:37 AM IST

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കീ​സ് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ണ​ലാ​യ സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ​വും ന​ന്ദി​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് 95-ാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കി​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    മ​ലാ​സ് കി​ങ് അ​ബ്ദു​ള്ള പാ​ര്‍ക്കി​ന് സ​മീ​പം റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കി​സ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ദേ​ശി​യ ഗാ​നാ​ലാ​പ​നം ആ​ല​പി​ച്ചും കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ല​ഡു, പാ​യ​സം എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​റ​യി​ല്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​സ​മി​തി അം​ഗം നൗ​ഷാ​ദ് ആ​ലു​വ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ര്‍വ്വ​ഹി​ച്ചു.

    കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഷൈ​ജു പ​ച്ച, ഉ​പ​ദേ​ശ സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​വാ​സ് ഒ​പ്പീ​സ്, സ​ലാം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍, ഡൊ​മി​നി​ക് സാ​വി​യോ, സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രാ​യ സ​നു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, മാ​ത്യു ശു​മേ​സി, അ​സ്‌​ലം പാ​ല​ത്ത്, ഹാ​രി​സ് സെ​യ്ഫ്റ്റി മോ​ര്‍, ഇ​ല്ലി​യാ​സ്, ദി​ലീ​പ് ഫ​ഹ​ദ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ര്‍ ക​ല്ലി​ങ്ങ​ല്‍, ഷ​ഹാ​ന ഷ​ഫീ​ഖ്, ശ​രീ​ഖ് തൈ​ക്ക​ണ്ടി, ഇ​ഷാ​ന്‍ ഷ​ഫീ​ഖ്, ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ഗോ​പി​നാ​ഥ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​രി കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ അ​ന​സ് വ​ള്ളി​കു​ന്നം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi Newssaudi national dayRiyadh Talkiesgulf news malayalam
