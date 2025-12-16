Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് ടാക്കീസ് കാരംസ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Dec 2025 7:16 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Dec 2025 7:16 AM IST

    റിയാദ് ടാക്കീസ് കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് വെള്ളിയാഴ്ച

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദ് ടാക്കീസ് കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് വെള്ളിയാഴ്ച
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ റിയാദ് ടാക്കീസ് അൽമദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിെൻറ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് (ഡബിൾസ്) ഈ മാസം 19ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ ഹറാജ് അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടക്കും. വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1,000 റിയാലും

    രണ്ടാം സമ്മാനമായി 500 റിയാലും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 250 റിയാലും സമ്മാനിക്കും. മികച്ച ടീമിനും മികച്ച കളിക്കാരനും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകൾ രജിസ്‌ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 0510067989, 0550418054 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsCarrom TournamentRiyadh Talkiesgulf news malayalam
    News Summary - Riyadh Talkies Carrom Tournament on Friday
    Similar News
    Next Story
    X