റിയാദ് ടാക്കീസ് കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് വെള്ളിയാഴ്ച

16 Dec 2025 7:16 AM IST
16 Dec 2025 7:16 AM IST
റിയാദ് ടാക്കീസ് കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
News Summary - Riyadh Talkies Carrom Tournament on Friday
റിയാദ്: സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ റിയാദ് ടാക്കീസ് അൽമദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിെൻറ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാരംസ് ടൂർണമെൻറ് (ഡബിൾസ്) ഈ മാസം 19ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുതൽ ഹറാജ് അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടക്കും. വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനമായി 1,000 റിയാലും
രണ്ടാം സമ്മാനമായി 500 റിയാലും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 250 റിയാലും സമ്മാനിക്കും. മികച്ച ടീമിനും മികച്ച കളിക്കാരനും പ്രത്യേക സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമുകൾ രജിസ്ട്രേഷനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും 0510067989, 0550418054 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
