Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 7:34 AM IST

    ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്ത് കി​യ റി​യാ​ദ്

    ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്ത് കി​യ റി​യാ​ദ്
    റി​യാ​ദി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കി​യ കേ​ര​ള​പി​റ​വി

    ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യു​ടെ 69ാം വാ​ര്‍ഷി​ക ദി​നം കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചും ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ’​യെ​ടു​ത്തും റി​യാ​ദി​ലെ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കി​യ. ഐ​ക്യ​കേ​ര​ളം രൂ​പം​കൊ​ണ്ട​തു​ത​ന്നെ ഭാ​ഷ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. മ​ല​യാ​ളം മ​റ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യെ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യു​ടെ ക​രു​ത്തും ഓ​ജ​സ്സും ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ദി​നം കൂ​ടി​യാ​ണ് കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ ചേ​ര്‍ത്തു​നി​ര്‍ത്തി വ​രും​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഭാ​ഷ​യു​ടെ ശ​ക്തി​പ​ക​രാ​ന്‍ ഈ ​ദി​നം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ട്ടെ​യെ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബ​ത്ത ലൂ​ഹ മാ​ര്‍ട്ട് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ ഭാ​ഷാ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. സൈ​ഫു​റ​ഹ്മാ​ന്‍, വി.​എ​സ് അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം, ഷാ​ന​വാ​സ്‌, മു​സ്ത​ഫ, ആ​ഷി​ക്, അ​ഫ്സ​ല്‍, എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്നു. ജ​ലാ​ല്‍ മ​തി​ല​കം, ഷം​സു, അ​ബ്ദു​ല്‍ മ​ജീ​ദ്‌, ലോ​ജി​ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:RiyadhSaudi Newsgulf news malayalam
