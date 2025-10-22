Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:52 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:52 PM IST

    റിയാദ് സീസൺ 2025: ശ്രദ്ധേയമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ പവലിയൻ

    റിയാദ് സീസൺ 2025: ശ്രദ്ധേയമായി ഇന്തോനേഷ്യൻ പവലിയൻ
    റിയാദ് സീസണിൽ ഒരുക്കിയ ഇന്തോനേഷ്യൻ പവലിയൻ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: ആഗോള വിനോദത്തിന്റെയും സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമായി റിയാദിനെ മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി ‘റിയാദ് സീസൺ 2025’ ന്റെ ഭാഗമായി ബൊളിവാർഡ് വേൾഡിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ പവലിയൻ ആരംഭിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയുടെ സമ്പന്നമായ സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം സന്ദർശകർക്ക് അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ പുതിയ കേന്ദ്രം ഒരുക്കുന്നത്.

    ഇന്തോനേഷ്യയുടെ പരമ്പരാഗത കലകൾ, തനതായ വാസ്തുവിദ്യ, രുചികരമായ ഭക്ഷണം, കരകൗശല വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവേദനാത്മക അനുഭവമാണ് ഈ പവലിയനിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്തോനേഷ്യൻ പരമ്പരാഗത ഭവനങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വാസ്തുവിദ്യാ രൂപകൽപ്പനകൾ പവലിയന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.

    കൂടാതെ, തത്സമയ വിനോദ പരിപാടികളും ഇവിടെ നടക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെ റിയാദിൽ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള റിയാദ് സീസണിന്റെ പ്രതിബദ്ധത ഈ ഇന്തോനേഷ്യൻ പവലിയൻ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ റിയാദിനെ ഒരു ആഗോള വിനോദ, സാംസ്കാരിക സംഭാഷണ കേന്ദ്രമായി സ്ഥാപിക്കാനാണ് റിയാദ് സീസൺ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

