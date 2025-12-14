റിയാദ്​ സഹൃദയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ, രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

റിയാദ് സഹൃദയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ, രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: അന്നം തരുന്ന നാടിന്റെ സാമൂഹിക സേവന നന്മകൾക്കായി റിയാദിലെ സഹൃദയ കൂട്ടായ്മ രക്തദാന ക്യാമ്പും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. റിയാദ് ശുമൈസി കിങ് സഊദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ നിരവധിയാളുകൾ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ പിന്നീട് ശുമൈസിയിലെ അൽ അബീർ ക്ലിനിക്കിൽ നടന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ജനകീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത്തിനും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും രക്തദാനം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക ആവശ്യകതക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും സഹൃദയ അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എല്ലാവർഷവും നടത്തിവരുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്ന വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register