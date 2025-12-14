Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ്​ സഹൃദയ സൗജന്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 10:31 PM IST

    റിയാദ്​ സഹൃദയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ, രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റിയാദ്​ സഹൃദയ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ, രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    റിയാദിലെ സഹൃദയ കൂട്ടായ്​മ ശുമൈസി അൽ അബീർ ക്ലിനിക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: അന്നം തരുന്ന നാടി​ന്റെ സാമൂഹിക സേവന നന്മകൾക്കായി റിയാദിലെ സഹൃദയ കൂട്ടായ്​മ രക്തദാന ക്യാമ്പും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും​ സംഘടിപ്പിച്ചു. റിയാദ്​ ശുമൈസി കിങ്​ സഊദ് മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ നിരവധിയാളുകൾ പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ പിന്നീട്​ ശുമൈസിയിലെ അൽ അബീർ ക്ലിനിക്കിൽ നടന്ന സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ജനകീയ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.

    ശുമൈസി കിങ്​ സഊദ്​ മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത്തിനും സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സഹായിക്കുമെന്നും രക്തദാനം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹിക ആവശ്യകതക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും സഹൃദയ അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു. എല്ലാവർഷവും നടത്തിവരുന്ന സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്ന വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:blood campFree medical campSahrudaya Vedi
    News Summary - Riyadh Sahrudaya organized free medical and blood donation camps
    Similar News
    Next Story
    X