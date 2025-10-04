Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:16 AM IST

    ‘റി​യാ​ദ് വാ​യി​ക്കു​ന്നു’; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കമേ​ള​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി രാ​ജ്യം ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​ൻ
    ‘റി​യാ​ദ് വാ​യി​ക്കു​ന്നു’; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​കമേ​ള​ക്ക് തു​ട​ക്കം
    റി​യാ​ദ്: ​​​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ള​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​ക്ക് പ്രൗ​ഢ തു​ട​ക്കം. ‘റി​യാ​ദ് വാ​യി​ക്കു​ന്നു’ ത​ല​​ക്കെ​ട്ടി​ൽ പ്രി​ൻ​സ​സ് നൂ​റ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച മേ​ള ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 11 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

    സൗ​ദി, അ​റ​ബ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പു​റ​മേ 25 ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 2,000ത്തി​ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും മേ​ള​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ​ക്ക് ബൗ​ദ്ധി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി രാ​ജ്യം ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നാ​ണ്. വൈ​വി​ധ്യ​വും സ​മ്പ​ന്ന​വു​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​സ്ബ​ക് സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ, സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക വ്യ​ക്തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ഉ​സ്ബ​ക് കൈ​യെ​ഴു​ത്തു പ്ര​തി​ക​ളും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ൾ മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യും ആ​ഗോ​ള​മാ​യും സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പ​ദ​വി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന്റെ ദ​ർ​ശ​നം, നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത എ​ന്നി​വ വി​വ​ർ​ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​ഹി​ത്യം, പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, വി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ​വാ​സി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലും വി​ജ്ഞാ​ന ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും അ​തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സാം​സ്കാ​രി​ക-​ബൗ​ദ്ധി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ​വാ​സി​ലി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    എ​ല്ലാ പ്രാ​യ​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ 200ല​ധി​കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ള്ള സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​കും. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ന്ന സെ​മി​നാ​റു​ക​ൾ, സം​വാ​ദ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​വി​ത സാ​യാ​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ, ശി​ൽ​പ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മേ​ള​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ജ​ന​റ​ൽ അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ തി​യ​റ്റ​ർ ആ​ൻ​ഡ് പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ് ആ​ർ​ട്‌​സി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​കും. നാ​ട​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, ഉ​സ്‌​ബ​ക് ട്രൂ​പ്പു​മാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത പ്ര​ക​ട​നം, പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​ക​ട​ന ക​ല​ക​ളു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ൽ​വാ​സി​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും.

