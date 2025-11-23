റിയാദ് പന്താരങ്ങാടി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നിർമിച്ച വീട് കൈമാറിtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് പന്താരങ്ങാടി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി നിർമിച്ച് നൽകിയ രണ്ടാമത്തെ വീടിെൻറ താക്കോൽ കൈമാറ്റം നാട്ടിൽ നടന്നു. താക്കോൽ കൈമാറ്റ പരിപാടി തിരൂരങ്ങാടി മുൻസിപ്പാലിറ്റി മൂന്നാം ഡിവിഷണൽ കൗൺസിലർ ചെറ്റാലി അബ്ദുറസാഖ് ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റിയാദ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്നും നിരാലംബരായവർക്ക് ഒരു അത്താണിയായി റിയാദ് പന്താരങ്ങാടി കമ്മിറ്റി മാറിയിട്ടുണ്ടന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ് സി.പി. അബ്ദുസലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 12 വർഷം മുമ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ 25ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യ വീട് നിർമിച്ചുനൽകിയതെന്നും അതിന് ശേഷം 37 വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ് രണ്ടാമത്തെ വീട് നിർമാണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീടിനാവശ്യമായ സ്ഥലം നൽകിയത് കുന്നുമ്മൽ അബ്ദുറസാഖ് ഹാജിയാണ്.
കുന്നുമ്മൽ അബ്ദുറസാഖ് ഹാജി, വി.പി. ഹസ്സൻ അലി, കെ. അയ്യൂബ്, സി. ബീരാൻ, സി.പി. കുഞ്ഞീൻ കുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കെ. ഫെയ്റൂസ്, സി.പി. കമ്മദ് കുട്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ട്രഷറർ കെ.കെ. അബ്ദുല്ലത്തീഫ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.പി. അൻവർ സാദത്ത് , എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെമ്പർമാരായ കെ.പി. ഷൗക്കത്ത്, പി.എം. ഹസ്സൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വി.പി. മുഹമ്മദ് ഷാഫി സ്വാഗതവും എം.പി. അബ്ദുൽ ഖാദർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
