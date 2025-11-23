Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 7:41 AM IST

    റി​യാ​ദ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ട് കൈ​മാ​റി

    റി​യാ​ദ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച വീ​ട് കൈ​മാ​റി
    റി​യാ​ദ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വീ​ട്

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വീ​ടി​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റം നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റ്റ പ​രി​പാ​ടി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മൂ​ന്നാം ഡി​വി​ഷ​ണ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ചെ​റ്റാ​ലി അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റി​യാ​ദ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും നി​രാ​ലം​ബ​രാ​യ​വ​ർ​ക്ക് ഒ​രു അ​ത്താ​ണി​യാ​യി റി​യാ​ദ് പ​ന്താ​ര​ങ്ങാ​ടി ക​മ്മി​റ്റി മാ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​പി. അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 12 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 25ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​ദ്യ വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും അ​തി​ന് ശേ​ഷം 37 വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ​ത്​ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി​യാ​ണ്.

    കു​ന്നു​മ്മ​ൽ അ​ബ്​​ദു​റ​സാ​ഖ് ഹാ​ജി, വി.​പി. ഹ​സ്സ​ൻ അ​ലി, കെ. ​അ​യ്യൂ​ബ്, സി. ​ബീ​രാ​ൻ, സി.​പി. കു​ഞ്ഞീ​ൻ കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കെ. ​ഫെ​യ്റൂ​സ്, സി.​പി. ക​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​കെ. അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​പി. അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് , എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെ​മ്പ​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​പി. ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, പി.​എം. ഹ​സ്സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും എം.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Gulf News Riyadh
    News Summary - Riyadh Pantharangady Mahal Committee handed over house built
