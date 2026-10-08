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    റിയാദ് ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി ഗാ​​ന്ധി അ​​നു​​സ്മ​​ര​​ണ​​വും പ്രാ​​ർ​​ഥ​​നാ​​സ​​ദ​​സ്സും

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    റിയാദ് ഒ.​​ഐ.​​സി.​​സി ഗാ​​ന്ധി അ​​നു​​സ്മ​​ര​​ണ​​വും പ്രാ​​ർ​​ഥ​​നാ​​സ​​ദ​​സ്സും
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    റി​യാ​ദ്: രാ​ഷ്ട്ര​പി​താ​വ് മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 157-ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​സ​ദ​സ്സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വ​ർ​ക്കിം​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ന​വാ​സ് വെ​ള്ളി​മാ​ടു​കു​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജോ​യി​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കു​ഞ്ഞി കു​മ്പ​ള മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​യാ​സ് ആ​സാ​ദ് ഗാ​ന്ധി​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കി. സ​ത്യ​വും അ​ഹിം​സ​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ഇ​ന്നും ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും സൗ​ഹാ​ർ​ദ്ദ​വും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​നം പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ഘു​നാ​ഥ് പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ, മാ​ള മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സ​ക്കീ​ർ ദാ​ന​ത്ത്, അ​ശ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത് പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ സ​ദ​സ്സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ഛായാ​ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി. ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​ക്കീം പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ന്തോ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, ഉ​മ​ർ ഷ​രീ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ഷി​ഹാ​ബ് ക​രി​മ്പാ​റ, ബാ​ബു കു​ട്ടി, ന​സീ​ർ ഹ​നീ​ഫ, ജം​ഷി തു​വ്വൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​യി ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, സൈ​നു​സീ​ൻ വ​ല്ല​പ്പു​ഴ, മൊ​യ്തീ​ൻ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര, ബി​നോ​യ് മ​ത്താ​യി, ജം​ഷി ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ, സു​ജി​ത്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, പ്ര​ജീ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, സ​ഹീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട്, ജോ​ൺ ക​ക്ക​യം, ഡേ​വി​ഡ് തൃ​ശൂ​ർ, ജോ​യി ഔ​സേ​പ്പ്, സി​ദ്ധീ​ഖ് പ​ന്നി​യ​ങ്ക​ര, അ​ഫ്സ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Riyadh OICC Gandhi Memorial and Prayer Meeting
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