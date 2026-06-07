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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 8:54 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 8:57 PM IST

    സലിം കുമാറി​െൻറ വിയോഗത്തിൽ റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചിച്ചു

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    റിയാദ്: മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ സലിം കുമാറി​െൻറ വിയോഗത്തിൽ റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പുതുമയാർന്ന ഹാസ്യ ശൈലിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തി​െൻറ വേർപാട് മലയാള സിനിമയ്ക്കും മതേതര സമൂഹത്തിനും തീരാനഷ്​ടമാണെന്ന് ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

    ഹാസ്യത്തിനപ്പുറം വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അഭിനയമികവ് തെളിയിച്ച അദ്ദേഹം, സാധാരണക്കാര​െൻറ ജീവിതം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവസാന നാളുകൾ വരെയും കേരളത്തി​െൻറ സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു.

    കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പോലും അതി​െൻറ മതേതര ആശയങ്ങളോടും മൂല്യങ്ങളോടും ചേർന്നുനിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു സലിം കുമാർ. ജനാധിപത്യത്തോടും മതേതരത്വത്തോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തി​െൻറ പ്രതിബദ്ധത ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ രൂപപ്പെടുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തി​െൻറ അഭാവം വലിയൊരു നഷ്​ടമാണെന്ന് നേതാക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    മലയാളികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നും ജീവിക്കുന്ന ആ അതുല്യ കലാകാരന് റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തി​െൻറ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ആരാധകരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Salim KumarcondolesRiyadh OICC
    News Summary - Riyadh OICC condoles the passing of Salim Kumar
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