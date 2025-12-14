Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 4:24 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 4:24 PM IST

    മധുരം പങ്കിട്ട്​ യു.ഡി.എഫ് വിജയം ആഘോഷിച്ച് റിയാദ്​ ഒ.ഐ.സി.സി

    മധുരം പങ്കിട്ട്​ യു.ഡി.എഫ് വിജയം ആഘോഷിച്ച് റിയാദ്​ ഒ.ഐ.സി.സി
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു.ഡി.എഫ്​ വിജയം റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു.ഡി.എഫി​ന്റെ ചരിത്രവിജയം ആഘോഷിച്ച്​ റിയാദ് ഒ.ഐ.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഭരണത്തോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തിയും ജനകീയ ആവേശത്തെ അവഗണിച്ച ഭരണശൈലിയോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ വ്യക്തമായതെന്നും യു.ഡി.എഫി​​ന്റെ ജനകീയ മുന്നേറ്റം ജനജീവിതത്തി​ന്റെ നാഡി പിടിച്ച പ്രചാരണം, തദ്ദേശ വികസനത്തിന് വ്യക്തമായ ദിശാബോധം, സുതാര്യവും ഉത്തരവാദിത്തവുമുള്ള ഭരണവാഗ്ദാനങ്ങളടക്കമാണ്​ യു.ഡി.എഫി​​ന്റെ വിജയത്തി​​ന്റെ കരുത്തായി മാറിയതെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

    ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽനിന്ന് നഗരസഭകളിലേക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും കോർപറേഷനുകളിലേക്കും വരെ യു.ഡി.എഫ് കുറിച്ച മുന്നേറ്റം ഒ.ഐ.സി.സി ആവേശത്തി​​ന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തി​​ന്റെയും ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി. ബത്​ഹയിലെ സബർമതി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരവിതരണം നടത്തി സന്തോഷം പങ്കിട്ടു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഈ വിധി, ജനവിരുദ്ധ ഭരണത്തോടുള്ള ശക്തമായ പ്രതികരണമാണെന്നും ഈ വിജയം വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതാണെന്നും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞു.

    ചടങ്ങിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വർക്കിങ്​ പ്രസിഡൻറ്​ നവാസ് വെള്ളിമാട്കുന്ന്​ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. റിയാദ്​ ഘടകം ഭാരവാഹികളായ നിഷാദ് ആലംകോട്, രഘുനാഥ്‌ പറശ്ശനിക്കടവ്, ബാലു കുട്ടൻ, അമീർ പട്ടണത്, ഷുക്കൂർ ആലുവ, നാദിർഷാ റഹ്​മാൻ, മുൻ പ്രസിഡൻറ്​ അബ്‌ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എൽ.കെ. അജിത്, ഷാജി സോനാ, ഗ്ലോബൽ നേതാക്കളായ അസ്‌കർ കണ്ണൂർ, നൗഫൽ പാലക്കാടൻ, ജില്ലാ നേതാക്കളായ ഷാജി മഠത്തിൽ, സിദ്ധിഖ്​ കല്ലുപറമ്പൻ, മൊയ്തീൻ പാലക്കാട്‌, അൻസായ് ഷൗക്കത്ത്, വഹീദ് വാഴക്കാട്, ഹരീന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഷിബു ഉസ്മാൻ, മജീദ് കരുനാഗപ്പള്ളി, സുധീർ, ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    പ്രവാസി മലയാളികൾ കേരളത്തി​​ന്റെ രാഷ്​ട്രീയ മാറ്റങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നുവെന്നതി​​ന്റെ തെളിവാണ് റിയാദിലെ ഈ ആഘോഷങ്ങളെന്നും ജനാധിപത്യത്തി​​ന്റെ കരുത്ത് അതിർത്തികൾക്കപ്പുറവും ഒരുപോലെ മുഴങ്ങുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണിതെന്നും ഒ.ഐ.സി.സി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്​ മുഹമ്മദലി മണ്ണാർക്കാട് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ശങ്കർ സ്വാഗതവും ആക്ടിങ് ട്രഷറർ അബ്‌ദുൽ കരീം കൊടുവള്ളി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS:Saudi NewsUDF VictoryOICC Central CommitteeKerala Local Body Election
    News Summary - Riyadh OICC celebrates UDF victory by sharing sweets
