Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകോ​ൺ​ഗ്ര​സി​െൻറ 141ാം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:49 AM IST

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​െൻറ 141ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​െൻറ 141ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​െൻറ 141-ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നം റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article


    റി​യാ​ദ്: കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​​ന്റെ 141ാം സ്ഥാ​പ​ക​ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും പ്ര​തി​ജ്ഞാ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​യും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ബ​ത്ഹ സ​ബ​ർ​മ​തി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് ആ​മു​ഖ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ​ള്ളി സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന പ്ര​തി​ജ്ഞാ വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി കൊ​ടു​ത്തു. നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ള മു​ഹി​യി​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക് ഔ​പ​ചാ​രി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​ത​ത്തി​​ന്റെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​വും ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ​ത​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും നേ​താ​ക്ക​ളും പ്ര​തി​ജ്ഞ​യെ​ടു​ത്തു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദു​ർ​ബ​ല​രു​ടെ​യും പീ​ഡി​ത​രു​ടെ​യും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പോ​രാ​ടു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ ഐ​ക്യ​വും അ​ഖ​ണ്ഡ​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ക്ഷീ​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ജ്ഞ​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​വാ​ദ് അ​യ​ത്തി​ൽ, സൈ​ഫു​ന്നീ​സ സി​ദ്ധീ​ഖ്, സ​ജീ​ർ പൂ​ന്തു​റ, ജോ​ൺ​സ​ൺ മാ​ർ​ക്കോ​സ്, സി​ദ്ധീ​ഖ് ക​ല്ലു​പ​റ​മ്പ​ൻ, മാ​ത്യു ജോ​സ​ഫ്, ഷാ​ജി മ​ട​ത്തി​ൽ, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, രാ​ജു തൃ​ശൂ​ർ, അ​ലി ആ​സാ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര, അ​ൻ​സാ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, മു​ത്തു വ​യ​നാ​ട്, അ​ൻ​സാ​ർ വ​ർ​ക്ക​ല, സ്മി​ത മു​ഹി​യ​ദ്ധീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് ആ​ലം​ങ്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ന്തോ​ഷ് വി​ള​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Riyadh OICC celebrates 141st founding day of Congress
    Similar News
    Next Story
    X