Madhyamam
    Saudi Arabia
    9 Dec 2025 11:24 AM IST
    9 Dec 2025 11:24 AM IST

    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ഒ.​ഐ.​സി.​സി റി​യാ​ദ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നു​ള്ള​ത് കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​വാ​സി പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ടെ​ലി​ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ ക​ൽ​പ​റ്റ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​െൻറ ശ​ബ​രി​മ​ല കൊ​ള്ള​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ഴി​മ​തി​ക്കും സ്വ​ജ​ന​പ​ക്ഷ​പാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ​യും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട-​പൊ​ലീ​സ് അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​കൂ​ട ഒ​ത്താ​ശ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും പി​ൻ​വാ​തി​ൽ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യു​മാ​യി സ​മ​ര​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ​യു​മു​ള്ള ജ​ന​വി​ധി​യാ​യി​രി​ക്കും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്ന്​ യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ഡ്വ. ഒ.​ജെ. ജ​നീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സൗ​ദി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗ​വു​മാ​യ നൗ​ഫ​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ര​ഘു​നാ​ഥ്‌ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സ​ലീം ക​ള​ക്ക​ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ഹീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ഹ​സ​ൻ, മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​രീം കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണം, ജോ​ൺ​സ​ൺ, ഹ​കീം പ​ട്ടാ​മ്പി, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​ബീ​ർ വ​രി​ക്ക​പ്പ​ള്ളി, ഷാ​ജി മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​യം, റി​ജോ ഡൊ​മി​നി​ക്, നാ​സ​ർ വ​ല​പ്പാ​ട്, ഉ​മ​ർ ശ​രീ​ഫ്, മു​ത്തു വ​യ​നാ​ട്, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​ന്തോ​ഷ്‌ ബാ​ബു, ഷ​റ​ഫ് ചി​റ്റ​ൻ, രാ​ജൂ തൃ​ശൂ​ർ, ജ​യ​ൻ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ൻ, വി.​ജെ. ന​സ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

