ഇൻറർ സ്കൂൾ മെഗാ ക്വിസിൽ റിയാദ് മോഡേൺ സ്കൂൾ ജേതാക്കൾtext_fields
റിയാദ്: സൗദിയിലെ ടി.പി.എം ഗ്രൂപ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സംഘടിപ്പിച്ച മാസ്റ്റർ മൈൻഡ് ഇൻറർ സ്കൂൾ മെഗാ ക്വിസിൽ റിയാദ് മോഡേൺ സ്കൂൾ ജേതാക്കളായി. റിയാദിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സീനിയർ, ജൂനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ മോഡേൺ ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ ഒന്നാംസ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ ദമ്മാം അൽമുന ഇൻറർനാഷനൽ സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും അൽ അഹ്സ ഹുദ അൽ നൂർ ഇൻറർ നാഷനൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.
അറിവുകൾ മാറ്റുരക്കപ്പെടുമ്പോഴേ വിദ്യാർഥികളിൽ അവക്ക് തിളക്കവും സ്ഥായീഭാവവും കൈവരിക്കാനാകൂവെന്ന് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടി.പി.എം ഗ്രൂപ് എം.ഡി ഡോ. ടി.പി. മുഹമ്മദ് കുട്ടികളെ ബോധിപ്പിച്ചു. മോഡേൺ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അബ്ദുൽ അസീസ്, അൽമുന പ്രിൻസിപ്പൽ നൗഫൽ, ഹുദ അന്നൂർ പ്രിൻസിപ്പൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ, അഡ്മിൻ മാനേജർ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ മുന ഹെഡ്മാസ്റ്റർ പ്രദീപ്, ഹുദ അൽ നൂർ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഷാഹിദ ബീഗം, മോഡേൺ സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ അബ്ദുൽ സലീം, ഗേൾസ് സെക്ഷൻ കോഓഡിനേറ്റർ സമീന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ എംബസി മീഡിയ കോഓഡിനേറ്റർ സജിൻ നിഷാൻ ക്വിസ് മാസ്റ്റർ ആയി. ടി.പി. മുഹമ്മദ് വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫികളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register