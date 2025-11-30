Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഇ​ൻ​റ​ർ സ്കൂ​ൾ മെ​ഗാ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 9:16 AM IST

    ഇ​ൻ​റ​ർ സ്കൂ​ൾ മെ​ഗാ ക്വി​സി​ൽ റി​യാ​ദ് മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ഇ​ൻ​റ​ർ സ്കൂ​ൾ മെ​ഗാ ക്വി​സി​ൽ റി​യാ​ദ് മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    cancel
    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി​യി​ലെ ടി.​പി.​എം ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​സ്​​റ്റ​ർ മൈ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​റ​ർ സ്കൂ​ൾ മെ​ഗാ ക്വി​സി​ൽ റി​യാ​ദ് മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ദ​മ്മാം അ​ൽ​മു​ന ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ൽ അ​ഹ്​​സ ഹു​ദ അ​ൽ നൂ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    അ​റി​വു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴേ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ക്ക് തി​ള​ക്ക​വും സ്ഥാ​യീ​ഭാ​വ​വും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കൂ​വെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ടി.​പി.​എം ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി ഡോ. ​ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​ക​ളെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, അ​ൽ​മു​ന പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ നൗ​ഫ​ൽ, ഹു​ദ അ​ന്നൂ​ർ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മു​ന ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ പ്ര​ദീ​പ്, ഹു​ദ അ​ൽ നൂ​ർ ഹെ​ഡ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ഷാ​ഹി​ദ ബീ​ഗം, മോ​ഡേ​ൺ സ്കൂ​ൾ ഹെ​ഡ്മാ​സ്​​റ്റ​ർ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ലീം, ഗേ​ൾ​സ് സെ​ക്ഷ​ൻ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​മീ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സ​ജി​ൻ നി​ഷാ​ൻ ക്വി​സ് മാ​സ്​​റ്റ​ർ ആ​യി. ടി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mega quizgulfnewsRiyadh Modern school
    News Summary - Riyadh Modern School wins Inter School Mega Quiz
    Similar News
    Next Story
    X