Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് മെട്രോ:...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 May 2026 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 5:08 PM IST

    റിയാദ് മെട്രോ: വെസ്​റ്റേൺ സ്​റ്റേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു; നഗരഗതാഗതത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രം

    text_fields
    bookmark_border
    ഓറഞ്ച്​ ലൈനിലാണ്​ ഈ സ്​റ്റേഷൻ
    metro stations
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയെ ആധുനിക ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റിയാദ് മെട്രോ പദ്ധതിയിലെ നിർണായകമായ വെസ്​റ്റേൺ സ്​റ്റേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ യാത്രക്കാർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. പദ്ധതിയിലെ നാല് പ്രധാന ഐക്കണിക് സ്​റ്റേഷനുകളിൽ അവസാനത്തേത് കൂടിയാണ്​ ഓറഞ്ച്​ ലൈനിലെ വെസ്​റ്റേൺ സ്​റ്റേഷൻ.

    ഇത്​ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചതോടെ മെട്രോ ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന ഗതാഗത ഹബ്ബുകളുടെ നിർമാണം പൂർണമായിരിക്കുകയാണ്. റോയൽ കമീഷൻ ഫോർ റിയാദ് സിറ്റിയാണ് ഈ സുപ്രധാന വിവരം അറിയിച്ചത്. സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ഭാഗമായി നഗരവാസികളുടെ ജീവിതനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ഗതാഗതക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബൃഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നടപടി.

    കിങ്​ അബ്​ദുല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് (കാഫ്​ഡ്​), എസ്​.ടി.സി ഒലയ, ഖസർ അൽ ഹുകം എന്നിവയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ഐക്കണിക് സ്​റ്റേഷനുകൾ. ഇവയോടൊപ്പം വെസ്​റ്റേൺ സ്​റ്റേഷനും പ്രവർത്തനസജ്ജമായതോടെ റിയാദ് നഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത രംഗം ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരും.

    പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ രൂപകൽപ്പനയ്ക്കും ഊർജ്ജക്ഷമതയ്ക്കും നൽകുന്ന അന്താരാഷ്​ട്ര അംഗീകാരമായ ‘ലീഡ്​ ഗോൾഡ്’ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ച ഈ സ്​റ്റേഷൻ, രൂപകൽപ്പനയിലും വലിപ്പത്തിലും പദ്ധതിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഏകദേശം 1,12,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്​റ്റേഷനിൽ യാത്രക്കാർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഇതിൽ പ്രധാനമായും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇടങ്ങൾ, മനോഹരമായ സെൻസറി ഗാർഡൻ, 550 പേർക്ക് ഒരേസമയം നമസ്കരിക്കാവുന്ന മസ്ജിദ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, 600-ലധികം വാഹനങ്ങൾ ഒരേസമയം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്.

    ഗതാഗത ശേഷിയുടെ കാര്യത്തിലും വെസ്​റ്റേൺ സ്​റ്റേഷൻ മുൻപന്തിയിലാണ്. പ്രതിമണിക്കൂർ 60,000 മെട്രോ യാത്രക്കാരെയും 1,300 ബസ് യാത്രക്കാരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതി​െൻറ നിർമാണം. നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രധാന മേഖലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന കണ്ണിയായി ഈ സ്​റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിക്കും.

    റിയാദിലെ പൊതുഗതാഗത സേവനങ്ങൾ നഗരവാസികൾക്കിടയിൽ വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് നേടുന്നത്. മെട്രോ സേവനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ ഇതുവരെ 23.2 കോടി യാത്രക്കാർ ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയതായി റോയൽ കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. നാല് പ്രധാന സ്​റ്റേഷനുകളും പൂർണതോതിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ റിയാദ് നഗരത്തി​െൻറ വികസന കുതിപ്പിന് വേഗത കൂടുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:metro stationRiyadh MetroOrange LineSaudi Arabian News
    News Summary - Riyadh Metro: Western Station begins operations; a new chapter in city transportation
    Similar News
    Next Story
    X