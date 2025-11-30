Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Nov 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    30 Nov 2025 7:34 AM IST

    വി​ജ​യ​പാ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ

    11 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്​ 15 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ
    വി​ജ​യ​പാ​ള​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്ന റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റി​യ റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ വി​ജ​യ​പാ​ത​യി​ൽ കു​തി​ച്ചു​പാ​യു​ന്നു. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി മാ​റി​യ മെ​ട്രോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ഥ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി 11 മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ല്‍ ആ​റ്​ ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ആ​കെ മെ​ട്രോ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 15 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു. ബ​ത്​​ഹ​ക്ക്​ സ​മീ​പം റി​യാ​ദ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ഖ​സ്​​ർ അ​ൽ ഹു​കൂം ആ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച മെ​ട്രോ സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍. 1.25 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഈ ​സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്.

    ബ്ലു, ​ഓ​റ​ഞ്ച്, ഗ്രീ​ൻ, റെ​ഡ്, പ​ർ​പ്ൾ, യെ​ല്ലോ എ​ന്നീ ആ​റ് ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി 190 ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷം സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ആ​കെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്​ 2.6 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​ര​മാ​ണ്. മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സി​െൻറ സ​മ​യ​നി​ഷ്ഠ നി​ര​ക്ക് 99.7 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ല്‍ 50 ശ​ത​മാ​ന​വും ജോ​ലി ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യാ​ണ് റി​യാ​ദ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മെ​ട്രോ​യോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ബ​സ് സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട റി​യാ​ദ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല 11 മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ 26 കോ​ടി​യി​ലേ​റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് സേ​വ​നം ന​ല്‍കി​യ​താ​യും സ്ഥി​തി​വി​വ​ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. റി​യാ​ദ്​ ന​ഗ​ര​ത്തി​െൻറ മു​ക്കു മൂ​ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 1000 ബ​സു​ക​ളോ​ടു​ന്ന സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം കൂ​ടി 11 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​വം​ബ​ർ 27ന്​ ​സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച ​റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര​ഗ​താ​ഗ​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്​ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ലാ​ണ്. ബ്ലൂ, ​യെ​ല്ലോ, പ​ർ​പ്ൾ എ​ന്നീ മൂ​ന്ന്​ ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഡി​സം​ബ​ർ 15ഓ​ടെ റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ​ട്രാ​ക്കു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​നു​വ​രി അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച്​ ട്രെ​യി​നും കൂ​ടി ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ഥ​ത്തി​ലാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ഒ​ഴി​കെ മു​ഴു​വ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​വി​ലെ ആ​റ്​ മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​ണ്​ മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടു​ന്ന​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​വി​സ്.

    Riyadh Metro is riding high on the success stories
