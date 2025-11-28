Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 8:34 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 8:34 AM IST

    ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല
    ഗി​ന്ന​സ് റെ​ക്കോ​ഡി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ
    റി​യാ​ദ്: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടി​യ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ ഗി​ന്ന​സ് ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി. 176 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ട്രെ​യി​ൻ ശൃം​ഖ​ല എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ്​ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. മെ​ട്രോ ട്രെ​യി​ൻ രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ്​ റി​യാ​ദ്​ മെ​ട്രോ.

    സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും റി​യാ​ദ് സി​റ്റി റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​നും പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​ഴു​വ​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തെ​യും ആ​ധു​നി​ക​വും നൂ​ത​ന​വു​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ​യും ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ‘വി​ഷ​ൻ 2030’​ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു. റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ റി​യാ​ദ് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ആ​റ് ലൈ​നു​ക​ളും 85 സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ ഈ ​ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടു​ന്ന​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ര​ക്ഷ​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പു​ല​മാ​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​ള്ള സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ് മെട്രോ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

