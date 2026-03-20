Madhyamam
    date_range 20 March 2026 9:51 AM IST
    date_range 20 March 2026 9:51 AM IST

    ഈ​ദ് അ​വ​ധി പ്ര​മാ​ണി​ച്ച്​ റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ, ബ​സ് സ​ർ​വി​സ്​ സ​മ​യം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ്: ഈ​ദു​ൽ ഫി​ത്വ​ർ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് റി​യാ​ദി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തു​ക്കി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം റി​യാ​ദ് സി​റ്റി റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും ഈ​ദ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ. ഈ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മാ​ർ​ച്ച് 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. മെ​ട്രോ ശൃം​ഖ​ല​യെ പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​സ​മ​യ​ക്ര​മം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

    മെ​ട്രോ​ക്ക് പു​റ​മെ ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ച്ച് 20-ന് ​റി​യാ​ദ് ബ​സു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 വ​രെ സ​ർ​വീ​സ് ന​ട​ത്തും. മാ​ർ​ച്ച് 21 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​മ​യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും രാ​വി​ലെ അ​ഞ്ച്​ മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി വ​രെ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ, യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഓ​ൺ-​ഡി​മാ​ൻ​ഡ് ബ​സ് സ​ർ​വീ​സു​ക​ളും സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മാ​ർ​ച്ച് 20 മു​ത​ൽ 23 വ​രെ രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ൽ അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12.30 വ​രെ​യാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പു​തി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS: Eid Holiday, bus service, Saudi News, Riyadh Metro
