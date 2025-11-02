Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:03 AM IST

    റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റി​യാ​ദ് മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ആ​ഘോ​ഷ​ം കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​ഴ​കു​ളം

    മ​ധു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘റിം​ഫ് ഓ​ണം' എ​ന്ന പേ​രി​ലൊ​രു​ക്കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ലീ​ല്‍ ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്രി​യ​ദ​ര്‍ശി​നി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ എ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും കൂ​ടെ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന വി​കാ​ര​മാ​ണ് ഓ​ണം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സ്നേ​ഹ​വും സൗ​ഹൃ​ദ​വും സ​മ​ഭാ​വ​ന​യും പ്ര​ക​ട​മാ​ണ് അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ചി​ങ്ങം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക്രി​സ്തു​മ​സ് എ​ത്തി​യാ​ലും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ ഹൃ​ദ​യ​ത്തോ​ട് ചേ​ര്‍ത്തു പി​ടി​ച്ച ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഷം​നാ​ദ് ക​രു​ന​ഗാ​പ​ള്ളി ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ര്‍ എം.​ഡി ടി.​എം അ​ഹ​മ​ദ് കോ​യ, നെ​സ്റ്റോ- അ​ല്‍ വ​ഫ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ നാ​സ​ര്‍, ടി.​എ​സ് മെ​റ്റ​ല്‍ എം.​ഡി മ​ധു​സു​ധ​ന​ന്‍, എ​ന്‍.​ആ​ര്‍.​കെ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ ക്ലീ​റ്റ​സ്, ഫോ​ര്‍ക ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ റ​ഹ്മാ​ന്‍ മു​ന​മ്പ​ത്ത്, റിം​ഫ് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി വി.​ജെ ന​സ്രു​ദ്ധീ​ന്‍, ഷ​കീ​ബ് കൊ​ള​ക്കാ​ട​ന്‍, ഷി​ബു ഉ​സ്മാ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ മീ​ഡി​യ ഫോ​റം മു​ന്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി.​ജെ ന​സ്രു​ദ്ദീ​ന്‍, ഷം​നാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, കെ.​എം ക​ന​ക​ലാ​ല്‍, ജ​ലീ​ല്‍ ആ​ല​പ്പു​ഴ എ​ന്നി​വ​ര്‍ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്‌, പു​ഷ്പ​രാ​ജ്, കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലിം ക​ള​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ കൈ​മാ​റി. സാ​മു​ഹ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ന്‍ ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല്‍, മ​ജീ​ദ്‌ ചി​ങ്ങോ​ലി, ന​വാ​സ് റ​ഷീ​ദ്, കേ​ളി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ന്‍ ഇ​ഖ്‌​ബാ​ല്‍, ഇ​ബ്രാ​ഹിം സു​ബ്ഹാ​ന്‍, സ​ലിം പ​ള്ളി​യി​ല്‍, സു​ധീ​ര്‍ കു​മ്മി​ല്‍, എം. ​സാ​ലി, ഡോ. ​കെ.​ആ​ര്‍ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, റ​ഷീ​ദ് ഖാ​സ്മി, ശ്രീ​ജി​ത്ത്‌ ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡ്, സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്, ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ജ​ലീ​ല്‍, മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സ്, സ​ബീ​ന എം ​സാ​ലി, സു​ഷ​മ ഷാ​ന്‍, റൈ​യ്ഷാ മ​ധു​സു​ധ​ന​ന്‍, നി​ഖി​ല സ​മീ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​ന്‍ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മു​ജീ​ബ് ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ബി​ന്ദു സാ​ബു​വി​ന്‍റെ നേ​ത്രു​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​വ്യാ നൃ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച തി​രു​വാ​തി​ര, സി​നി​മാ​റ്റി​ക്ക് ഡാ​ന്‍സ്, സാ​ന്ടു​ലി​ന്‍ ലി​ന്‍സു സ​ന്തോ​ഷ്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച കി​റ്റാ​ര്‍ ഫൂ​ഷ്യ​ന്‍ പെ​ര്‍ഫോ​ര്‍മ​ന്‍സ് ഏ​വ​രെ​യും ആ​ക​ര്‍ഷി​ച്ചു. ഷി​ജു കോ​ട്ടു​ങ്ങ​ള്‍, അ​ല്‍താ​ഫ് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ലെ​ന​റ്റ് സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി. ലി​ന്‍സു സ​ന്തോ​ഷ്‌ അ​വ​താ​രി​ക ആ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്ക് ഷ​മീ​ര്‍ ബാ​ബു, അ​ഫ്താ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, നാ​ദി​ര്‍ഷാ റ​ഹ്മാ​ന്‍, സു​ലൈ​മാ​ന്‍ ഊ​ര​കം, നൗ​ഫ​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട​ന്‍, ഷ​മീ​ര്‍ കു​ന്നു​മ്മ​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി

