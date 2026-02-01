Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 1 Feb 2026 8:10 AM IST
    ആ​വേ​ശം വി​ത​റി റി​യാ​ദ് മാ​ര​ത്ത​ൺ: ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു

    ആ​വേ​ശം വി​ത​റി റി​യാ​ദ് മാ​ര​ത്ത​ൺ: ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു
    റി​യാ​ദ്​ മാ​ര​ത്ത​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്​​ച​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ കാ​യി​ക ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച് അ​ഞ്ചാ​മ​ത് റി​യാ​ദ് മാ​ര​ത്ത​ൺ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ന​ട​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച റി​യാ​ദി​ലെ അ​മീ​റ നൂ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സ്​ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഇ​രു​പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    സൗ​ദി സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫോ​ർ ഓ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​െൻറ (എ​സ്.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.20ന് ​എ​ലൈ​റ്റ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സി​െൻറ വി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. വേ​ൾ​ഡ് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സ് എ​ലൈ​റ്റ് റോ​ഡ് റേ​സ് അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 125ല​ധി​കം രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു.​മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. 42.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഫു​ൾ മാ​ര​ത്ത​ൺ രാ​വി​ലെ 6.25ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ചു. 21.1 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹാ​ഫ് മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 10 കി.​മീ ഓ​ട്ടം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഞ്ച്​ കി.​മീ ഫ​ൺ റ​ൺ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ർ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു.

    മാ​ര​ത്ത​ൺ വി​ല്ലേ​ജ്:

    മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന മാ​ര​ത്ത​ൺ വി​ല്ലേ​ജ് ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ മൂ​ന്നോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ക്ലാ​സു​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ്യ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു വി​ല്ലേ​ജ്.

    റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മു​ത​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ നീ​ക്കി​ത്തു​ട​ങ്ങി. മെ​ട്രോ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ആ​ളു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ശ​നി​യാ​ഴ്​​ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ അ​മീ​റ നൂ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്​​ച www.riyadhmarathon.org എ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    TAGS:Saudi NewsRiyadh Marathongulf news malayalam
