Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 8:48 AM IST

    റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ 'ബൂ​ട്ട് ക്യാ​മ്പ്' സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'ബൂ​ട്ട് ക്യാ​മ്പി'​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മു​സ്‍ലിം ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ (കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ്) 'ബൂ​ട്ട് ക്യാ​മ്പ്' എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ത്തെ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​. അ​ല്‍ഖ​ര്‍ജി​ലെ ലോ​ജീ​ന്‍ റി​സോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് വ​ര്‍ക്കി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദീ​ഖ് ഇ​ട​ത്തി​ല്‍ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ കുറിച്ച് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​ബീ​ല്‍ പൂ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. 'ഇ​ശ​ല്‍ പ​യ​റ്റ്' എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ മൂ​ന്നു ടീ​മു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​യോ​ടെ ക്യാ​മ്പി​നു തു​ട​ക്ക​ം കുറിച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സ​ർ​ഗ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ്വാ​ലി​ഹ് മാ​സ്റ്റ​ര്‍ പ​ര​പ്പ​ന്‍ പൊ​യി​ല്‍ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്‍ ല​ത്തീ​ഫ് ദ​ര്‍ബാ​ര്‍, മി​ന്‍ഹാ​ജ് വെ​ളി​മ​ണ്ണ, അ​ന്‍സാ​ര്‍ പൂ​നൂ​ര്‍, റി​യാ​സ് മ​ണ്ണി​ല്‍ക​ട​വ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    അ​ബ്ദു​ള്ള ബാ​ഖ​വി വാ​വാ​ട് ക്ലാ​സ്സെ​ടു​ത്തു. കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് മ​ച്ച​ക്കു​ളം നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ജു​നൈ​ദ് യ​മാ​നി, ജാ​സി​ര്‍ ഹ​സ​നി, ഹാ​രി​സ് മ​ട​വൂ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ഫി ഹു​ദ​വി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി 'വാ​ക് വി​ത്ത് ഇ​മാം' എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സ​ഫ​റു​ള്ള കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ശാ​ഫി മ​ട​വൂ​ര്‍, ജം​ഷി​ദ് ഒ​ള​വ​ണ്ണ, റ​സി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. 'ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തെ സ്‌​നേ​ഹി​ക്കു​ക, വ്യാ​യാ​മ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ക' എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ര്‍ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വ്യാ​യാ​മ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽകി. ഓ​ര്‍ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജു​നൈ​ദ് മാ​വൂ​ര്‍, നാ​സി​ര്‍ ചാ​ല​ക്ക​ര, സൈ​തല​വി ചീ​നി​മു​ക്ക്, ഷാ​ഫി കോ​ര​ങ്ങാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    'കു​ളി​യും തെ​ളി​യും' എ​ന്ന സെ​ഷ​നി​ൽ സ​ഹീ​ര്‍ മാ​വൂ​ര്‍, ശ​രീ​ഫ് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഫു​ട്ബാ​ൾ, വോ​ളി​ബാ​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ന്നു. ഷ​മീ​ര്‍ മ​ച്ച​ക്കു​ളം, ജു​നൈ​ദ് വെ​ങ്ങാ​ലി, ഫൈ​സ​ല്‍ പേ​രാ​മ്പ്ര, ഇ​സ്മാ​യീ​ല്‍ കു​റ്റി​ക്കാ​ട്ടൂ​ര്‍, നി​ഹാ​ല്‍ ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ര്‍, ജു​നൈ​ദ് മ​ച്ച​ക്കു​ളം, മി​ദ്‌​ലാ​ജ് അ​ണ്ടോ​ണ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    സ​മ​സ്ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സെ​ന്റ​ര്‍ അ​ല്‍ഖ​ര്‍ജ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ഫി മു​സ്‍ലി​യാ​ര്‍ ഉ​ദ്‌​ബോ​ധ​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. എ​സ്.​ഐ.​സി അ​ല്‍ഖ​ര്‍ജ് ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലൂ​ര്‍, ശാ​മി​ല്‍ പൂ​നൂ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ.​ടി അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ സ​ഹ്‌​റ എം.​എം പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഐ.​ഇ.​എ​സ് ക്ലാ​സു​ക​ള്‍ ന​ട​ന്നു. റ​സീ​ല്‍ കു​രു​വ​ട്ടൂ​ര്‍, അ​ബ്ദു​ല്‍ ല​ത്തീ​ഫ് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, അ​ഷ്റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ഉ​നൈ​സ് അ​വി​ലോ​റ, ഷാ​ഫി കോ​ര​ങ്ങാ​ട് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    'വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ള്‍ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടാം' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ: ​ഷി​ഹാ​ബ് ഹു​ദ​വി ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. കെ.​ഡി എം ​എ​ഫ് ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര​സ​മി​തി അം​ഗം സ​മീ​ര്‍ പു​ത്തൂ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ വി​ങ്ങു​ക​ളു​ടെ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ ജു​നൈ​ദ് യ​മാ​നി, ഇ​സ്ഹാ​ഖ് കാ​ക്കേ​രി, അ​ബ്ദു​ല്‍ ല​ത്തീ​ഫ് ഫ​റോ​ഖ്, അ​ഷ്മി​ല്‍ ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, സു​നീ​ര്‍ ന​ട​മ്മ​ല്‍ പൊ​യി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ഷാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര, ശ​രീ​ഫ് ക​ട്ടി​പ്പാ​റ ,അ​മീ​ന്‍ വാ​വാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ബ്ദു​ള്ള ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. കെ.​ഡി.​എം.​എ​ഫ് റി​യാ​ദ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശാ​ഫി ഹു​ദ​വി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മീ​ജ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ശ​ക​ല​നം ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ബീ​ല്‍ പൂ​വാ​ട്ടു​പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് മ​ച്ച​ക്കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Gulf NewsSaudi Newsgulfnewsmalayalam
