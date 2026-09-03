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    റിയാദ് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വെള്ളിയാഴ്ച

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    റിയാദ് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വെള്ളിയാഴ്ച
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    റിയാദ്: പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിനും നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

    വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട്​ മുതൽ രാത്രി 10 വരെ ബത്ഹയിലുള്ള കെ.എം.സി.സി ഓഫീസിലാണ് ഇതിനായുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

    പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സുവർണാവസരം എല്ലാവരും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

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    News Summary - Riyadh KMCC to organize Norka help desk on Friday
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