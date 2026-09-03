റിയാദ് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വെള്ളിയാഴ്ച

റിയാദ് കെ.എം.സി.സി നോർക്ക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് വെള്ളിയാഴ്ചtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക അംഗത്വം എടുക്കുന്നതിനും നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കി റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ രാത്രി 10 വരെ ബത്ഹയിലുള്ള കെ.എം.സി.സി ഓഫീസിലാണ് ഇതിനായുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതികളിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സുവർണാവസരം എല്ലാവരും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
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