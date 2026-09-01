നോർക്ക പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ച് റിയാദ് കെ.എം.സി.സിtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബത്ഹ ഓഫീസിൽ വെച്ച് പ്രവാസികൾക്കായി നോർക്ക റൂട്സിെൻറ വിവിധ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ആക്റ്റിങ് സെക്രട്ടറി ഷാഫി തുവ്വൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ഉസ്മാൻ അലി പാലത്തിങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷമീർ പറമ്പത്ത് സ്വാഗതവും ബഷീർ ഇരുമ്പുഴി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
വിദേശ മലയാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപവത്കരിച്ച നോർക്ക വകുപ്പിെൻറ ഫീൽഡ് ഏജൻസിയായ നോർക്ക റൂട്സ് പ്രവാസികൾക്കായി കൂടുതൽ ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു വരികയാണ്. പരിപാടിയിൽ നോർക്ക അംഗത്വം, നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി നോർക്ക സമിതി ജനറൽ കൺവീനർ ഫൈസൽ പൂനൂർ വിശദീകരിക്കുകയും പങ്കെടുത്തവരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു.
നോർക്ക വകുപ്പിെൻറ ചുമതലകൂടിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഈ മാസം 18-നാണ് നോർക്ക കെയർ പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് പുറമെയാണ് കെയർ പ്ലസ് പദ്ധതി കൂടി നടപ്പാക്കുന്നത്. 18 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഇതിൽ അംഗത്വമെടുക്കാം.
സെപ്റ്റംബർ 18 വരെയാണ് ഇതിൽ ചേരാനുള്ള സമയപരിധി. അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെ പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ 80 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെയും രണ്ടു കുട്ടികളിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ നൂറുകണക്കിന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചടങ്ങിൽ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ അഷ്റഫ് വെള്ളേപ്പാടം, സത്താർ താമരത്ത്, അസീസ് വെങ്കിട്ട, ജലീൽ തിരൂർ, സിറാജ് മേടപ്പിൽ, ഷംസു പെരുമ്പട്ട, റഫീഖ് മഞ്ചേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നോർക്ക സമിതി അംഗങ്ങളായ ബഷീർ ചുള്ളിക്കോട്, ഹനീഫ മൂർക്കനാട്, നിഷാദ് കരിപ്പൂർ, നസീർ കണ്ണീരി, സുധീർ വയനാട്, യൂനുസ് തോട്ടത്തിൽ, അസീസ് വയനാട്, ഹാരിസ് ആലപ്പുഴ, ലത്തീഫ് കട്ടിപ്പാറ, നൗഫൽ ചാപ്പപ്പടി, ഷബീർ മണ്ണാർക്കാട് എന്നിവർ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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