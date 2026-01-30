Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Jan 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 9:45 AM IST

    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷപ​ദ്ധ​തി; നാ​ല് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​മാ​റി

    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷപ​ദ്ധ​തി; നാ​ല് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​മാ​റി
    മ​ല​പ്പു​റം: റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി, കു​ടും​ബ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ല് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​മാ​റി. പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കെ മ​രി​ച്ച നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ വീ​തം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. പാ​ണ​ക്കാ​ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്വാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ തു​ക കൈ​മാ​റി.

    കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റ്റ​മി​ല്ലാ​ത്ത കാ​രു​ണ്യ​ക്ക​ട​ലാ​ണെ​ന്ന് തു​ക വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് സ്വാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. വി​വി​ധ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​യാ​സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ചി​കി​ത്സാ​സ​ഹാ​യ​മാ​യി ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി കൈ​മാ​റി വ​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​തി​ശൈ​ത്യ​ത്തി​ൽ വ​ല​യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​മ്പ​ത്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വി​ൽ 3,000 പു​ത​പ്പു​ക​ൾ റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര​യും അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ഫാ​റൂ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​സീ​സ് വെ​ങ്കി​ട്ട, പി.​സി. മ​ജീ​ദ്, ന​ജീ​ബ് ന​ല്ലാ​ങ്ക​ണ്ടി, മ​ല​പ്പു​റം ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ക​ട​മ്പോ​ട്ട്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സു​ഹൈ​ൽ അ​മ്പ​ല​ക്ക​ണ്ടി, റ​സാ​ഖ് വ​ള​ക്കൈ, റാ​ഷി​ദ്‌ ദ​യ, നൗ​ഷാ​ദ് ചാ​ക്കീ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

    News Summary - Riyadh KMCC Family Security Scheme Fund Distribution Inaugurated by Muslim League State President Swadikhali Shihab
