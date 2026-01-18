Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 Jan 2026 8:13 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 8:13 AM IST

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത​ലാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി; 3000 പു​ത​പ്പു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി

    ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത​ലാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി; 3000 പു​ത​പ്പു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി
    റി​യാ​ദ്: കൊ​ടും​ത​ണു​പ്പി​ൽ വി​റ​യ്ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് സാ​ന്ത്വ​ന​വു​മാ​യി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ലാ​ഡ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​ത​പ്പ് സ​മാ​ഹ​ര​ണ യ​ജ്ഞ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 3000 ക​മ്പി​ളി പു​ത​പ്പു​ക​ളാ​ണ് റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    പു​ത​പ്പു​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കു​ള്ളി​ൽ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഒ​മ്പ​തു ല​ക്ഷം രൂ​പ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.​ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കാ​ണി​ച്ച ആ​വേ​ശം മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ സി.​പി. മു​സ്ത​ഫ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശു​ഐ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

