Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവൻ വിജയത്തിൽ വമ്പൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 4:36 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 4:36 PM IST

    വൻ വിജയത്തിൽ വമ്പൻ ആഘോഷവുമായി റിയാദ്​ കെ.എം.സി.സി

    text_fields
    bookmark_border
    വൻ വിജയത്തിൽ വമ്പൻ ആഘോഷവുമായി റിയാദ്​ കെ.എം.സി.സി
    cancel
    camera_alt

    യു.ഡി.എഫ്​ വിജയത്തിൽ കെ.എം.സി.സി റിയാദ്​ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷത്തിൽനിന്ന്​

    Listen to this Article

    റിയാദ്​: കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക്​ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.എഫ്​ നേടിയ വൻ വിജയത്തെ വമ്പൻ ആഘോഷമാക്കി കെ.എം.സി.സി റിയാദ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി. ​ബത്​ഹയിലെ കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിൽ നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പച്ച ലഡു വിതരണം ചെയ്യുകയും മധുരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്​തു.

    സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻറ്​ സി.പി. മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സൗദി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്‌റഫ് വേങ്ങാട് ഉദ്​ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പനങ്ങാങ്ങര സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കെ.എം.സി.സി നേതാവ്​ സത്താർ താമരത്ത്, ഒ.ഐ.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല പ്രസിഡൻറ്​ സിദ്ദീഖ്​ കല്ലുപറമ്പൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

    അഷ്‌റഫ് കൽപകഞ്ചേരി, അഡ്വ. അനീർ ബാബു, റഫീഖ് മഞ്ചേരി, ഷമീർ പറമ്പത്ത്, ഷാഫി തുവ്വൂർ, മുജീബ് ഉപ്പട, മുഹമ്മദ് വേങ്ങര, സഫീർ പറവണ്ണ, സുഹൈൽ കൊടുവള്ളി, പി.ടി.പി. മുക്താർ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുള്ളൂർക്കര തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UDF VictoryKMCC RiyadhKerala Local Body Election
    News Summary - Riyadh KMCC celebrates a huge victory
    Similar News
    Next Story
    X