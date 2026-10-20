റിയാദ് കെ.എം.സി.സി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾക്ക് യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളായ അബ്ദുറസാഖ് മയങ്ങിൽ, കോയ പാലോളി എന്നിവർക്ക് റിയാദ് കെ.എം.സി.സി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.ജില്ല കെ.എം. സി. സി പ്രസിഡന്റ് സുഹൈൽ പരിപാടിഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡണ്ട് ഗഫൂർ എസ്റ്റേറ്റ് മുക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാഫർ പുത്തൂർമടം , ട്രഷറർ റാഷിദ് ദയ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു.
കെ.എം.സി.സി ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെയും വിവിധ ഘടകങ്ങളിലെയും നേതാക്കളും ധാരാളം പ്രവർത്തകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളും പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് നേതാക്കൾക്ക് ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം കൈമാറി.
ബാലുശ്ശേരി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി ചെയർമാൻ കുഞ്ഞഹമ്മദ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സൈദ് നടുവണ്ണൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നാസർ പൂനൂർ, റാഷിദ് കൂരാച്ചുണ്ട്, സാജിദ് കണ്ണൻകോട്, മാഹീൻ അലി നടുവണ്ണൂർ, കബീർ പൂനൂർ, ഫവാസ് പൂനൂർ, ടി.എൻ ലത്തീഫ്, ഫായിസ് കോട്ടൂർ, നിയാസ് മാണിക്കോത്ത്, സാജിദ് ഫായിസ്, അലി പാലൊളി എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
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