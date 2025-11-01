Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:22 AM IST

    റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റി​യാ​ദ്: വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ഷ​ഹ​നാ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷാ​രോ​ൺ ഷ​രീ​ഫ് ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. റി​യാ​ദ് ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​ല്ല​മ്പ​ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീ​സ്, എ​ൻ.​ആ​ർ.​കെ പ്ര​തി​നി​ധി യ​ഹി​യ കൊ​ടു​ങ്ങ​ലൂ​ർ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ല​ക്സ് കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​ർ നി​സാം പൂ​ള​ക്കു​ഴി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ജീ​ഷ്, മാ​ത്യു, ഫ​ഹ​ദ്, രാ​ജു പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​ജീ​ർ ചി​ത​റ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഉ​ണ്ണി കൊ​ല്ലം, മു​നീ​ർ, ന​ജീ​ബ്, സ​ലിം ത​ല​നാ​ട്, രാ​ജീ​വ്, നി​ഷ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

