Madhyamam
    Saudi Arabia
    12 Aug 2025 6:21 AM IST
    date_range 12 Aug 2025 6:21 AM IST

    റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ത്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ

    മേ​ള​യി​ൽ സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ആഗ​സ്റ്റ് 19 ന് ​മു​മ്പ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം
    റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള; ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ
    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട്​ മു​ത​ൽ 11 വ​രെ ന​ട​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മേ​ള​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​ഴു​ത്തു​കാ​ർ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ട​വ് നി​ക​ത്തു​ക​യും വി​വി​ധ വി​ജ്ഞാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന സാം​സ്​​കാ​രി​ക ദൗ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള മേ​ള സൗ​ദി സാ​ഹി​ത്യ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ, വി​വ​ർ​ത്ത​ന അ​തോ​റി​റ്റി​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. മേ​ള​യി​ൽ സ്റ്റാ​ളു​ക​ലൊ​രു​ക്കി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ശ്ചി​ത ലി​ങ്ക് വ​ഴി ആഗ​സ്റ്റ് 19 വ​രെ തു​ട​രും.

    പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണം, വി​വ​ർ​ത്ത​നം, സാ​ഹി​ത്യ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി​യാ​യി​രി​ക്കും റി​യാ​ദ്​ പു​സ്​​ത​ക​മേ​ള. ബൗ​ദ്ധി​ക സെ​മി​നാ​റു​ക​ളും തു​റ​ന്ന സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ​യും ഒ​രു സം​ഘം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. സൗ​ദി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ർ​ണ​ർ. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​വ​ലി​യ​നും ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​നോ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വാ​യ​ന​പ്രേ​മം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക ഉ​ള്ള​ട​ക്കം കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പ​വ​ലി​യ​നി​ലു​ണ്ടാ​കും. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​നും വാ​യ​ന അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​നും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഇ​ത് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് റി​യാ​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള. വ​ലി​യ പൊ​തു​ജ​ന പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സാം​സ്​​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി, വി​വി​ധ അ​റ​ബ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​സാ​ധ​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​ണ്യ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യാ​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​മു​ഖ സാം​സ്​​കാ​രി​ക മേ​ള​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

