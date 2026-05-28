Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 May 2026 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 8:05 AM IST

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സി​ന് ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സി’​െൻറ ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സി​ന് ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സി’​െൻറ ആ​ദ​രം
    cancel
    camera_alt

    മൈ​മൂ​ന ടീ​ച്ച​ർ​ക്കു​ള്ള ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്’ പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​കം ലു​ഹ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബ​ഷീ​ർ പാ​ര​ഗ​ണും ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ കെ.​സി. ഷാ​ജു​വും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ൻ്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൻ്റെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ നി​യ​മി​ത​യാ​യ പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക മൈ​മൂ​ന അ​ബ്ബാ​സി​നെ റി​യാ​ദി​ലെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്​’ ആ​ദ​രി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് എ​ക്സി​റ്റ് 18-ൽ ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പെ​രു​ന്നാ​ൾ രാ​വ്’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്.

    മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ന​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ മൈ​മൂ​ന ടീ​ച്ച​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ഈ ​പു​തി​യ അം​ഗീ​കാ​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ് ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ കെ.​സി. ഷാ​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​നി​ൽ മാ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ബ​ഷീ​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​ര​കം (പാ​ര​ഗ​ൺ), വി.​കെ.​കെ. അ​ബ്ബാ​സ്, ഫൗ​ണ്ട​ർ മെ​മ്പ​ർ മു​നീ​ബ് പാ​ഴൂ​ർ, മു​ൻ ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഹ​ർ​ഷ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക്, സ​ഹീ​ർ മു​ഹ്‌​യു​ദ്ധീ​ൻ, റാ​ഫി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, ക​ബീ​ർ ന​ല്ല​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നി​ഹാ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് പൂ​നൂ​ർ, അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഫ്, നി​സാം ചെ​റു​വാ​ടി, സി.​ടി. സ​ഫ​റു​ള്ള, ഫ​രീ​ദ ബ​ഷീ​ർ, മും​താ​സ് ഷാ​ജു, സ​ജീ​റ ഹ​ർ​ഷ​ദ്, ശാ​ലി​മ റാ​ഫി, സു​മി​ത മു​ഹു​യു​ദ്ധീ​ൻ, ഫി​ജി​ന ക​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:principalsaudiarabiaRiyadh Indian SchoolKozhikodans
    News Summary - Riyadh Indian School Principal Maimuna Abbas receives ‘Kozhikodansi’ respect
    Similar News
    Next Story
    X