Madhyamam
    Saudi Arabia
    4 March 2026 12:03 PM IST
    date_range 4 March 2026 12:03 PM IST

    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ൻ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ൻ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (റി​യ) 25ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 18ലെ ​യ​നാ​ബ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം ടി.​എ​ൻ.​ആ​ർ നാ​യ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​മ്മ​ർ​കു​ട്ടി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​രു​ൺ കു​മ​ര​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​ർ നി​ഖി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ണ​ക്കും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫ​വാ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജു​ബി​ൻ പോ​ൾ, മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ അ​ജു​മോ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​ർ​ഷം​തോ​റും ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന സ്കൂ​ൾ സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി അ​ർ​ഹ​രാ​യ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ റി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഉ​മ​ർ​കു​ട്ടി റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും സ​മൂ​ഹ നോ​മ്പു​തു​റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​സ​ലാം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ സ​ദ​സ്സി​ന് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ബി​ജു ജോ​സ​ഫ് (പ്ര​സി.), ഇ​സ​ക്കി (സെ​ക്ര.), മ​ഹേ​ഷ് മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ (ട്ര​ഷ.), വി​വേ​ക്, സ​ന്ദീ​പ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), സൂ​ര​ജ് വ​ത്സ​ല, മു​തു​ക​ണ്ണ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ജോ​സ​ഫ് അ​റ​ക്ക​ൽ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​രു​ൾ ന​ട​രാ​ജ​ൻ (ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), ത​ങ്ക​ച്ച​ൻ അ​ജു​മോ​ൻ (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജോ​യി​ൻ​റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി കെ.​കെ. ഷാ​ജി, ഡോ. ​പൊ​ന്മു​രു​ഗ​ൻ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), സി​നി​ൽ സു​ഗ​ത​ൻ, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (ആ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച്ച​ർ), പീ​റ്റ​ർ രാ​ജ്, ര​തീ​ഷ് (മീ​ഡി​യ) എ​ന്നി​വ​രും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജോ​യി​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പീ​റ്റ​ർ രാ​ജ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശീ​യ​ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു.

